Una derrota por 3-0 en el Derby de Manchester plantea más preguntas sobre el futuro a largo plazo de Ruben Amorim en Man United.

Amorim sufrió su primera derrota de Manchester Derby

Ruben Amorim conserva el apoyo del Manchester United -Hierarquía a pesar del peor comienzo del club hasta una temporada en 33 años.

Amorim deja la derrota por 3-0 en Manchester City el domingo con un terrible récord de ocho victorias de 31 partidos de la Premier League. United está en la parte inferior de una mesa que consta de los 17 equipos de vuelo siempre presentes que se remontan a su primer juego que estuvo a cargo el 24 de noviembre.

Una fuente cercana a Amorim admite que es «increíble» que su posición no esté bajo una amenaza real a pesar de 16 derrotas en los 31 partidos de la liga.

United invirtió £ 225.32 millones en cuatro sesiones de firma en el verano, pero solo han ganado uno de sus partidos comerciales de apertura y obtuvieron un gol de juego abierto en seis horas.

Inscurado entre su sombría forma de competencia estaba la humillante eliminación de la Copa de la Liga por la cuarta capa de Grimsby Town el mes pasado. La única posibilidad de cubiertos de United esta temporada está en la Copa FA.

Amorim, de 40 años, está bajo contrato con United hasta 2027 y repitió que no se desviará del sistema 3-4-2-1 con el que estaba casado. Los portugueses enfatizaron que si United quiere cambiar su formación, tienen que cambiar el gerente.

«Chicos, lo entiendo y acepto», dijo Amorim sobre su historial de competencia. «No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió en estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar.

«Mi mensaje es que daré todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje.

«No es mi decisión, el resto (sobre o gerente de cambio de United). Hasta que esté aquí, haré todo lo posible. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más de lo que ella».