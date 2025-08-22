Altay Bayindir le costó a Man United en su derrota en la Premier League contra el Arsenal y Andre Onana ha tenido más sesiones de entrenamiento esta semana.

Onana estaba fuera del juego del Arsenal

El entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim toma una cuenta seria del portero que recuerda Andre Onana contra Fulham.

Onana se ha recuperado de una lesión en los isquiotibiales que le impidió jugar durante la pretemporada y tuvo tres sesiones de entrenamiento de equipo antes de la apertura de la derrota de la Premier League contra el Arsenal.

Amorim consideró a Onana no cocinar para comenzar contra el lugar de la Premier League-Tweede de las últimas tres temporadas y Altay Bayindir ocupó su lugar. Onana fue completamente omitida del equipo.

Bayindir fue ampliamente criticado porque esto llevó al ganador de Riccardo Calafiori y Amorim tiende a comenzar en Craven Cottage el domingo.

Las fuentes bien ubicadas dicen que Onana y Bayindir tienen una excelente relación, pero que un descenso para Bayindir podría matar su confianza.

Los jugadores de United tuvieron un día de recuperación el lunes por un día libre el martes. Siempre que no haya sufrido un revés, Onana ha tenido al menos cuatro sesiones de entrenamiento de equipo.

Bayindir, de 27 años, se unió al Día de la fecha límite de transferencia en septiembre de 2023 por £ 4.3 millones de Fenerbahce y jugó 12 veces para el club, con 21 goles.

El Turkey International comenzó los tres juegos que United envió cuatro goles la temporada pasada y recordó su error contra el Arsenal del ganador del hijo Heung-Min para el Tottenham Hotspur en los cuartos de final de la Copa de la Liga en diciembre pasado.

La situación de mantenimiento de United se complica aún más por los esfuerzos del club para entregar un refuerzo. United preguntó sobre la posibilidad de hacer que Emiliano Martínez prestara a Aston Villa en el verano, pero los hombres presentaron a un nuevo guardián en mayo no se consideró una prioridad.

Amorim trajo la sugerencia de que podría haber considerado comenzar a Tom Heaton, de 39 años, para Bayindir contra el Arsenal.

«¿Por qué? Él (Bayindir) sufrió un gol como este?» Preguntó Amorim. «Sin var. Con Var (OP Tottenham), ¿es un error y qué sucedió en el próximo juego? En el Arsenal (en la tercera ronda de la Copa FA): ¿Quién salvó el penal? ¿Quién salvó el juego, todo el juego? No, no, no, no, no, no, no, por la penalización.

«¿No recuerdas el juego? Recuerdo el juego. Altay fue increíble en ese juego. Considero que todo lo publica uno u otro y elijo Altay».

