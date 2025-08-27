Manchester United espera ‘milagro’ con el próximo fichaje como club ‘malabarista con múltiples ofertas’

Manchester United ha puesto una línea de £ 17 millones para Senne Lammens de Royal Amwerp, pero un ex jugador advirtió que no es la solución para el guardián del club

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim, se le ha dicho que costará un milagro para su próxima firma planificada para trabajar (Imagen: Fotos ISI a través de Getty Images)

El Manchester United ha sido advertido de que su posible firma del próximo «un milagro» requiere tener éxito, porque el club hace malabares con varios acuerdos antes de la fecha límite del lunes.

Royal Antwerp -Goalkeeper Senne Lammens está fuertemente conectado con un traslado a Old Trafford este verano en un acuerdo que, según los informes, vale £ 17 millones. La situación de mantenimiento de United se ha convertido en una atención creciente en las últimas semanas, por lo que el club insistió en considerar profundizar en el mercado de transferencias.

Altay Bayindir comenzó en cada uno de los dos partidos de la Premier League de United antes de Andre Onana. El International de Turquía fue muy criticado después de ser atrapado en una esquina para el ganador del Arsenal durante el primer fin de semana de la temporada.

Mientras mantuvo su lugar para el empate 1-1 del domingo con Fulham, nuevamente parecía vulnerable cuando se trataba de tratar con cruces. Con Onana también a menudo gritado a los errores en United durante sus dos años, la necesidad de que Ruben Amorim encuentre una nueva parada de tiro para desafiar el lugar número 1, ahora parece más urgente que nunca.

A medida que se destacan las cosas, la esperanza de los Red Devils para firmar a Lammens parece estar firmemente en equilibrio, a pesar de la desviación del interés de Galatasaray. El Daily Mail afirma que United depende de otros acuerdos que encajen, lo que puede influir en si se agrega el jugador de 23 años antes de que se agrega la fecha límite de transferencia del lunes.

United todavía está tratando de estar de acuerdo con Chelsea para que Alejandro Garnacho se mude a Stamford Bridge, mientras que Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia todavía están en el club y están entusiasmados con los requisitos.

Incluso si la oferta para Lammens es exitosa, el ex guardián de United y Wrexham, Ben Foster, ha pedido grandes dudas sobre si es capaz de actuar en la Premier League.

United está fuertemente conectado a un movimiento para Royal Amberes, Senne Lammens, Senne Lammens (Imagen: Agencia 2024 BSR)

En su Fozcast -Podcast dijo: «En realidad vi un pequeño punto culminante de él en YouTube, y se ve bien. Sin embargo, todavía no creo que sea la respuesta.

«Parece que es un joven arquero decente. Pero creo que en elegir a alguien de Royal Amwerp y espero que sean un portero de clase mundial en la Premier League, es un milagro si tienes razón».

Foster dio su opinión sobre las recientes exhibiciones de Bayindir en la meta y lo acusó de ser intimidado con demasiada facilidad de las piezas de la pelota. También expresó su convicción de que el ex Fenerbahce no debería ser la primera opción de United a largo plazo.

Onana y Bayindir no han podido dominar al portero del United (Imagen: 2025 Manchester United FC)

«Creo que estamos de acuerdo en que Bayindir no es la respuesta», dijo. ‘Pensé que había tenido suerte varias veces [at Fulham] Donde entran en la caja.

«Creo que cuando tengan la oportunidad de poner la pelota en la caja, simplemente se la ponen en Bayindir. Simplemente se desharán de él y colocarán la pelota en el fondo de la red».

Mientras tanto, también se ha informado que la posible llegada de Lammens no tiene influencia en la situación de Onana en United. Aunque el camerunés no está en los dos primeros juegos, se espera que realice su primera actuación en el partido de la Copa Carabao el miércoles en Grimsby.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.