Manchester United escupe a Rasmus Hojlund abierto para el miembro de AC Milan

Rasmus Hojlund no puede jugar para Man United nuevamente después de que él fuera un reemplazo no utilizado contra Fiorentina el día en que Benjamin Sesko firmó.

Hojlund ya no puede jugar para United

Manchester United escupe Rasmus Hojlund está abierto a un miembro de AC Milan.

United está convencido de que un acuerdo puede cerrarse con Milán, quien reconstruye su equipo después del regreso del entrenador Massimiliano Allegri. Milán terminó octavo la temporada pasada y no fue elegible para Europa.

No está claro si un acuerdo permanente podría calcularse como un valor unido Hojlund en alrededor de £ 30 millones y Milán está buscando un movimiento de préstamos para el jugador de 22 años.

Hojlund solo tiene dos años después de un acuerdo de cinco años en United, pero el club decidió cobrar en este año calendario si reclutaron un nuevo centro por delante.

Benjamin Sesko fue presentado al Old Trafford-Mold antes de la pretemporada amigable con Fiorentina el sábado después de que completó sus £ 73.62 millones de RB Leipzig.

Hojlund fue un reemplazo no utilizado en el sorteo 1-1, la primera vez que no apareció en uno de los partidos de cinco temporadas de United. El entrenador en jefe Ruben Amorim eligió iniciar el creador de juegos Mason Mount al frente, después de haber jugado a Matheus Cunha allí en el empate 2-2 con Everton seis días antes.

Los hombres que fueron presentados la semana pasada, fuentes cercanas a Hojlund descubrieron que debería irse cuando Sesko entró. Hojlund no está contento en United, que parece forzarlo y solo se esfuerza hace 12 días que quería quedarse en el club. Amorim se negó a dar garantías públicas de que Hojlund permanecería.

Los jugadores internacionales están bajo más presión para asegurarse de que regularmente tengan tiempo de juego esta temporada antes de la Copa Mundial 2026. Hojlund anotó un gol en sus últimas 16 actuaciones para Dinamarca y fue retirado en el banco para su última calificación contra Lituania.

United firmó a Hojlund de Atalanta en un contrato de £ 72 millones en julio de 2023, después de que estaba planeando no romper la barrera de £ 60 millones para su nuevo líder. Hojlund ha marcado 26 goles en 95 juegos para el club.

Milán ofrecería un sitio familiar para Hojlund, porque la ciudad está aproximadamente a 40 kilómetros de Bergamo, donde se encuentra Atalanta.

Kick -Off -Man United Pre -Season Guide 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.