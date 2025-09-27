Manchester United Escuadrón -Membersos vs Brentford Confirmado

Man Utd se enfrenta a Brentford en la Premier League el sábado y viajaron a la capital el viernes por la tarde.

Diego Leon y Manuel Ugarte. (Imagen: Eamonn y James Clarke)

Diego Leon está incluido en el equipo del Manchester United para enfrentar a Brentford.

United viaja el viernes por la tarde a Londres en tren desde Stockport Station. Casemiro no viajó con el grupo porque no está disponible debido a la suspensión.

Durante su conferencia de prensa antes de la competencia, Ruben Amorim confirmó que Noussair Mazraoui fue excluido debido a una lesión y Amad se quedaría en Manchester mientras recibía apoyo después de un sorteo familiar.

Los ausentes han abierto la puerta para que Leon incluya en el equipo itinerante. Leon ha sido mencionado previamente en el sofá contra Grimsby Town y Manchester City.

Tyler Fredricson es nuevamente admitido en el equipo después de estar involucrado con Chelsea, pero Amorim está listo para llamar a dos guardianes en el sofá en el estadio de la comunidad GTech.

Amorim espera ganar partidos consecutivos de la Premier League por primera vez desde su nombramiento en noviembre.

United entregó una versión animada para ganar 2-1 contra Chelsea el fin de semana pasado, que iluminó la presión sobre Amorim después de una derrota por 3-0 contra el Manchester City en el Derby de Manchester.

Miembros del equipo confirmados para Brentford:

Keepers: Bayindir, Lammens, Hataton.

Defensores: Heaven, Yoro, Leon, De Ligt, Dalot, Maguire, Fredricson, Dorgu, Shaw.

Centrocampistas: Ugarte, Fernandes, Monte, Maino.

Atacantes: Cunha, circos, quemaduras, Mbeumo.

–

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.