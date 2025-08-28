Manchester United es la venta de Alejandro Garnacho a Chelsea incluida con una tarifa vendida

Man Utd Youngster Alejandro Garnacho está listo para intercambiar Old Trafford por Stamford Bridge en los últimos días de la ventana.

Garnacho deja unido. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Manchester United acordó vender Alejandro Garnacho al Chelsea por £ 40 millones.

Garnacho ha estado entrenando en Carrington solo desde julio. Chelsea ha estado en negociaciones para firmar a Garnacho y el club de Londres acordó una tarifa fija de £ 40 millones, incluida una venta del 10 por ciento.

El jugador de 21 años se convierte en la tercera venta más alta de United en la historia, después de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Angel Di Maria. Inicialmente, Chelsea entró en discusión ofreciendo £ 25 millones para el joven.

La venta de Garnacho también representará la venta más alta de una academia graduada.

Las fuentes del club creen que han negociado un acuerdo pragmático para un jugador que ha presionado fuertemente para irse después de un deterioro en su relación con Ruben Amorim.

Garnacho fue abandonado para el Derby de Manchester en diciembre, pero nuevamente se integró en el equipo, en contraste con Marcus Rashford, quien fue prestado de Aston Villa en la ventana de enero.

Sin embargo, hubo otros problemas de disciplina con Garnacho a medida que avanzaba la temporada y el jugador de ala entrevistó a la decisión de Amorim de nombrarlo en el banco para la final de la Europa League contra Tottenham.

Cuando habló con periodistas en los Estados Unidos este verano, se le preguntó a Amorim si era una pena que Garnacho no haya trabajado. Él respondió: «Creo que Garnacho puede entenderte y tú puedes ver, él es talentoso, es un chico realmente talentoso. Y a veces las cosas no funcionan.

«No puedes explicar específicamente qué es. Pero tengo la sensación, creo que está claro que Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y puedo entender eso.

«Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un hombre, tienes la conexión. Otras veces quieres un nuevo desafío. Así que tratamos de hacer todo bien en todas las partes. Para el club, para el entrenador y los jugadores. Así que es algo natural en el fútbol».

United completó la firma de Garnacho en una transferencia gratuita del Atlético de Madrid en septiembre de 2020 y después de su progreso en la academia y ganando la Copa Juvenil FA, el joven se convirtió en parte establecida del primer equipo.

Garnacho recibió su debut senior en abril de 2022 por Ralf Rangnick contra Chelsea en Old Trafford.

Además, se desarrolló con Erik Ten Hag de Management en 2022/2023 y contribuyó con seis goles y seis asistencias en 37 actuaciones en todas las competiciones.

Garnacho se consolidó como un jugador importante durante la oficina de los Diez Hag y anotó el gol de apertura en la victoria final de la Copa FA contra el Manchester City en Wembley en 2024.

Garnacho dejará a United con 26 goles en 144 actuaciones senior.

United dice que Garnacho se va hacia Stamford Bridge con sus mejores deseos.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.