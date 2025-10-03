Manchester United es el jugador de 17 años en el entrenamiento del primer equipo en Carrington

Man Utd entrenó en Carrington el miércoles por la tarde y un joven defensor estuvo involucrado en la sesión.

Daniel Armer representado en el entrenamiento del primer equipo. (Imagen: Manchester United)

Daniel Armer participó el miércoles en el entrenamiento del primer equipo del Manchester United en Carrington.

Poor, de 17 años, fue puesto a prueba con el grupo senior mientras se preparaban para Sunderland. United Draft en los jugadores de la Academia para complementar el entrenamiento del primer equipo cuando Ruben Amorim requiere cifras adicionales. Poormer tuvo la oportunidad de dar el paso y se perdió el partido de los menores de 21 años contra Lincoln.

La semana pasada, Jayden Ngwashi fue ascendido a entrenamiento del primer equipo. El jugador de 16 años es uno de los defensores más apreciados en la academia y recibió la muestra de trabajar con el grupo senior.

Ngwashi hizo su debut en la liga para el de marzo de Onder-18 y recibió su debut para los U21 solo unas semanas después.

Ngwashi ya ha representado a los equipos juveniles para Italia e Inglaterra, aunque no tiene que prometer su fidelidad a una nación hasta más tarde en su carrera. Representó a los menores de 17 años de Inglaterra en febrero.

United también confirmó que Amad y Tyrell Malacia regresaron al entrenamiento del primer equipo el miércoles por la tarde.

Amad se quedó en Manchester, mientras que United se enfrentó a Brentford el fin de semana pasado después de un empate familiar. El extremo recibió apoyo del club.

El martes se confirmó que Malacia se integró en el primer equipo después de un hechizo de entrenamiento con los U21.

Malacia expresó su deseo de salir de United en el verano. El interés en Malacia era delgado en el suelo y un movimiento propuesto a Elche se derrumbó el día de la fecha límite de la transferencia. Malacia fue admitido en el equipo registrado de United con la Premier League y Amorim dijo: «Regresa con el balón con los U21, luego veremos».

Las fuentes de los clubes han enfatizado que siempre fue el plan reintegrar la malacia en el primer grupo de equipo.

–

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.