Manchester United envió un nuevo mensaje de saco de Ruben Amorim: «no es un desastre»

El hombre del gerente de Man United continuará escondiéndose después de un mal comienzo de la temporada.

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

El gerente del Manchester United, Ruben Amorim, sigue dudas sobre acostumbrarse a un comienzo lento de la temporada y toma cuatro puntos de cuatro partidos de liga, pero algunos fanáticos en la sección de comentarios de noticias del evento de Manchester dicen que es demasiado pronto para enviar envases de amorim.

El club castigó una transferencia de verano considerablemente pronunciada para abordar la sorprendente debilidad de la temporada pasada, un ataque sin dientes. Amorim necesitaba un comienzo rápido para colocar la pesadilla de la campaña 2024/25 detrás de él, pero late al Arsenal y el Manchester City, un empate con Fulham y una nerviosa victoria de último minuto contra Burnley ha hecho poco para organizar los nervios de los fanáticos.

Por el momento, Amorim está reteniendo el apoyo de la jerarquía del club y está bajo contrato hasta 2027. Él ha indicado que continuará resistiendo las llamadas para cambiar su sistema en un intento de mejorar los resultados y decir: «Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si este no es el caso, debe cambiar el hombre.

«Hablaremos de eso, cada juego que perdemos. No creo en el sistema, o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré a mi manera hasta que quiera cambiar».

Algunos fanáticos dicen que descartar a Amorim no es el camino de regreso al éxito en Old Trafford. El lector UTD20T dice: «Amorim ciertamente no está fuera de su profundidad, como algunos sugieren. En realidad, ha abordado muchos problemas desde su llegada. El sistema no estaba en incumplimiento de la derrota [against Man City]. Los tres objetivos se debieron a errores, falta de enfoque y agresión, algo que hemos visto entre los diferentes gerentes y diferentes sistemas.

«El sistema no es perfecto, pero tampoco 4-3-3 o un solo sistema. Todavía necesitamos adiciones al equipo, pero eso no se puede resolver en un verano. Por supuesto, Amorim necesita resultados, pero perder ante la ciudad y el Arsenal no es el desastre que se representa».

El comentarista Anniemausia escribe: «Aunque está claro que Amorim es de su profundidad, no es el único. Van Ratcliffe Down Ineos es completamente incapaz de correr el lado del fútbol del club. Los primeros 15 meses han estado llenos de decisiones mal fútbol y absolutamente nada bueno, y mucho menos inspirado.

«Dado que es poco probable que United pueda paracaídas en un gerente para reemplazar a Amorim con el tipo de experiencia en la Premier League que se necesita para revertir esta situación, puede ser el curso sensato para mantenerlo a bordo. De esta manera, la perturbación de más que el equipo podrá adaptarse a otro estilo de gestión».

Jambon1968 le pide a Amorim que comprometa: «Realmente amo a Amorim y quiero que tenga éxito, pero es casi como si se hubiera hablado de un trabajo … podría cambiar fácilmente la formación y los jugadores para hacerlo, y probablemente ya no puedo darlo».

TT84 escribe: «Estoy feliz de darle hasta finales de octubre. Siempre es el más oscuro para la luz … en el juego construido, la muerte, el vooruit, nos vemos bien. A pesar de que nuestro centro del campo está desaparecido, y a pesar del hecho de que hemos tenido guardianes impactantes.

«Nuestro problema es que no podemos poner la pelota debajo de la red. Dale la oportunidad de tratar de repararla».

Redeadhead dice: «¿Hay un gerente disponible que pueda salvar a United de este desastre?»

Otros no pueden ver Amorim en su puesto por mucho más tiempo. Ilsacristano escribe: «Siento pena por Amorim. Es un buen tipo. Pero tanto como se dice sobre los jugadores que no tienen experiencia PL, también para los gerentes. Creo que es joven y fuera de su profundidad. Todas las grietas en su sistema están siendo explotadas porque el juego de United es tan predecible.

Fastag cree que es una decisión simple: «Amorim debe ser despedido de inmediato, porque ¿cómo puede mantener a un gerente que ganó solo 8 juegos en 31 partidos de la Premier League? Incluso un equipo sin un gerente no tendrá un récord como este».

¡Dijiste! ¿Qué condiciones deberían reunirse Amorim para continuar como gerente de United? Responda a continuación y participe en la conversación.