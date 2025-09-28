Manchester United envió un mensaje claro después de la transferencia de sanción – ‘Gracias’

Un jugador del Manchester United le ha dado a los seguidores algo para animar después de un prometedor fin de semana lejos de Old Trafford, mientras que el equipo de Ruben Amorim probó la derrota contra Brentford.

Harry se reunió impresionado por QPR (Imagen: Anna Gowthorpe/Shutterstock)

Mientras que el Manchester United pasó por un día sombrío con una derrota de la Premier League contra Brentford, una joven estrella continuó forjándose una gran reputación.

Harry Amass estaba en un entorno de prueba aún más de lo que podría haber enfrentado este período en Old Trafford cuando estaba prestado el miércoles a Sheffield, un club cuya existencia está amenazada esta temporada con una serie de problemas financieros en el verano.

Aunque los Búhos están listos para una campaña difícil en el campeonato, actualmente solo están por encima de los rivales locales Sheffield United, AMASS está impresionado por sus primeros viajes y está en camino de hacer que la izquierda flanquee la suya. Miércoles contra Queen’s Park Rangers el sábado, con una colección de elogios por su actuación.

El jugador de 18 años tuvo una excursión emocionante como un ala e incluso ganó el tiro libre que condujo al gol del miércoles. La prensa local quedó impresionada por sus esfuerzos.

Stuart Rayner de The Yorkshire Post dijo: «Sus dedos centelleantes y un hermoso pase sobre la línea impresionado».

Chris Holt Van de Ster también habló fuertemente sobre el talento. Él escribió: «Excelente. Un jugador de fútbol tan inteligente, ves que la academia de la Premier League sale en él y el trabajo defensivo que Pedersen dijo que había trabajado esta semana.

«Happet a ganar el tiro libre que condujo al gol del miércoles. Un poco más tranquilo en la segunda mitad».

Amass también elogió a su Sheffield el miércoles compañeros de equipo en Instagram. El ex piloto de Aston Villa, Barry Bannan, dijo: «Muy, muy bien, te conviertes en un jugador el niño».

Gabriel Otegbayo notó: «¡Tan bueno!» George Brown agregó: «Cosas serias».

Jamal Lowe ofreció un mensaje claro. «Gracias Carrington», publicó.

