Manchester United entregó el nuevo juicio de la tarjeta roja de Casemiro como una decisión vs Chelsea explicada

Casemiro fue enviado a Man Utd durante su partido de la Premier League con Chelsea, por dos violaciones reservables, después de anotar Old Trafford.

Casemiro del Manchester United sale del campo después de recibir una tarjeta roja contra Chelsea. (Imagen: AP Photo/Dave Thompson)

Manchester United le dijeron por qué Casemiro recibió una tarjeta roja el sábado por la noche durante la colisión de la Premier League con Chelsea.

United fue a su último partido contra West Londres a la parte posterior de la derrota contra el Manchester City en el Derby de Manchester, y estaría decidido a volver a las formas ganadoras. Casemiro recibió una tarjeta roja después de que tuvo dos amarillos por el árbitro Peter Bankes.

El United -Midfielder tomó su primera reserva para un error en Enzo Fernández, poco después de que Bruno Fernandes colocó a los Rojos en el frente en Old Trafford. Su segunda precaución se produjo después de que un tackle sobre el sustituto del Chelsea Andrey Santos, que condujo a Casemiro, agregó sus órdenes de marcha en la primera mitad.

Sky Sports envió el juego entre United y Chelsea, con el ex delantero del Arsenal Alan Smith con una obligación de comentarios. Smith explicó por qué cree que el árbitro decidió darle a Casemiro una segunda reserva. La llamada fue más tarde aclarada por la propia Liga Premier en un comunicado.

«Bueno, el primer desafío fue tan loco, la primera tarjeta amarilla», dijo Smith, comentando para Sky Sports. «Si eres amarillo … quiero decir que él [Casemiro] obtiene la pelota.

«Pero se está retirando [Andrey] Santos que le da la tarjeta amarilla. Hable sobre dificultar la vida.

«En la cima y luego eso sucede. Ciertamente, el tackle estaba bien, pero se ha reservado por poner dos brazos con su esposo».

United fue una ventaja de 2-0 durante el descanso debido a los goles de Bruno Fernandes y Casemiro. Chelsea también fue a 10 hombres, después de que el portero Robert Sánchez recibió una tarjeta roja por un error sobre Bryan Mbeumo, unos minutos después de la patada.

