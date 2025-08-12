Manchester United entregó £ 33 millones de días de impulso después de completar la transferencia de Benjamin Sesko

El nuevo hombre UTD Transfer News mientras continúan trabajando en ofertas después de firmar a Benjamin Sesko.
Manchester United tuvo unos días en el campo de la transferencia y aún así parecía un impulso.
United recientemente completó la firma de Benjamin Sesko en un acuerdo permanente de RB Leipzig. Los Rojos derrotaron a Newcastle a la firma del Internacional de Eslovenia, donde el Arsenal también estaba interesado en un acuerdo a principios de verano.
Sesko se ha unido a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo cuando completó un traslado a United este verano. Ese trío fue presentado como nuevas señales de los United en Old Trafford-Mermey antes de su pretemporada contra Fiorentina el fin de semana.
Ruben Amorim pudo buscar comenzar a Sesko como el primer centro de opción Vooruit para United para la próxima temporada. Para United, parecen haber recibido un impulso financiero después de firmar a Sesko.
El Observatorio de Fútbol de CIES ha compilado el valor de mercado para muchos de los mejores y más prometedores jugadores de fútbol del mundo. Sesko se incluye entre los jugadores más valiosos del mundo, con una valoración de un máximo de € 124 millones (£ 107 millones).
Esto ya es considerablemente más de lo que United acordó pagar a Leipzig en el acuerdo por Sesko. United paga un reembolso inicial por un valor de € 76.5 millones (£ 66.2 millones) más otros € 8.5 millones (£ 7.4 millones) en complementos.
Esto significa que United no pagará más de alrededor de £ 74 millones en total. Como resultado, es aproximadamente £ 33 millones más bajo que el valor de mercado de Sesko actualmente, con el potencial de un aumento considerable cuando el delantero cumple con su potencial mientras está en Old Trafford.
Sesko pudo debutar para United el domingo por la tarde cuando se enfrentan al Arsenal en su primer partido de la Premier League. Todavía está por verse si United hará aún más sesiones de firma antes del comienzo de la temporada.
