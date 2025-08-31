El joven Zachary Baumann dará el siguiente paso en su carrera con una partida permanente de Man Utd.

Zachary Baumann estaba jugando para los U21. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El joven Zachary Baumann del Manchester United está cerca de una transferencia permanente a Norwich City.

Baumann, de 18 años, deja a United para comenzar su carrera profesional.

El centrocampista ha sido avanzado por la academia y fue parte de un equipo sub-18 ganador de agudos en 2023/24. El movimiento Baumann casi se ha acordado y se sellará antes del período de transferencia.

Baumann nació en Greater Manchester, pero es elegible para representar al equipo nacional de Ucrania.

Baumann se convirtió en ciudadano de Ucrania en noviembre y se espera que eventualmente prometa su lealtad internacional al país donde nacieron sus dos padres.

Baumann dijo el año pasado con UNN: «Estoy muy feliz de que finalmente me haya convertido en una hamburguesa de Ucrania y ahora podré representar a mi país en el escenario internacional.

«Hay emoción, pero es positivo porque siento el apoyo de muchas personas. No puedo esperar para conocer al equipo. Y por delante de nuestra victoria. Y no solo en el campo de fútbol».

Las reglas actuales de acondicionamiento físico de la FIFA permiten a los jugadores cambiar su lealtad internacional, siempre que no hayan jugado más de tres partidos competitivos senior antes de alcanzar los 21.

Baumann firmó un contrato profesional con United en septiembre, pero deja su club de niños para promover su carrera.

