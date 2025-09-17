Manchester United en conversaciones para nombrar al ex empleado de Man City

Man United está en una conversación para hacer una nueva cita de la Academia y poner a un ex empleado de De Man City en referencia para un papel.

United está en una conversación para nombrar a otro ex empleado de la ciudad. (Imagen: 2019 Getty Images)

Manchester United está en una conversación para nombrar al ex empleado de Manchester City Alan Wright.

Wright se convertiría en miembro de la academia para entrenar en el grupo de fase de desarrollo profesional, incluidos jugadores menores de 18 años a niños menores de 21 años que se convierten en jugadores de fútbol de tiempo completo.

El ex defensor de la Premier League pasó 10 años entrenando a los U16 de la ciudad antes de tomar un trabajo en una agencia deportiva en febrero de 2024.

Wright trabajó en estrecha colaboración con Jason Wilcox, quien ahora es el director de Voetbal en Old Trafford, durante su tiempo en la ciudad, pero se entiende que Travis Binnion Wright aconsejó sobre el papel.

Se sabe que Binnion es el gerente de U21 entre los seguidores, pero su título oficial en la Academia de United es el Jefe de Desarrollo y Coaching de Jugadores, lo que refleja su gran responsabilidad en el acuerdo juvenil.

El nombramiento de Wright no se ha completado, pero se espera que tome el puesto.

Wright tiene una licencia de la UEFA A y desempeñó un pequeño papel en la creación de más de £ 350 millones en ventas para City durante su tiempo de entrenamiento en su academia, lo que ha aumentado una reputación por exportar talento.

Wright jugó más de 300 juegos para Aston Villa y también representó a Blackpool, Blackburn Rovers, Middlesbrough, Sheffield United, Cheltenham Town y Fleetwood Town durante su carrera. Además de Wright en Sheffield United, Binnion jugó antes de que se viera obligado a retirarse temprano debido a una lesión.

La Academia de United recibió una gran conmoción en 2024 Manchester Evening News Informó exclusivamente que Adam Lawrence dejaría su papel como U18 Baas en mayo y el primero fue revelar que Stephen Torpey estaba siendo redactado para suceder a Nick Cox como jefe de la academia.

Torpey es otro ex empleado de City Academy. Llegó a la ciudad en 2014 y trabajó gradualmente en su academia para convertirse en jefe de coaching entre los grupos de edad menores de 15 años o menos de 23 años, un papel en el que supervisó el trofeo Winn.

Jugó un papel en el desarrollo de Cole Palmer, James McAtee y Rico Lewis, todos pasaron por el sistema de la Academia en City para debutar senior bajo Pep Guardiola.

Torpey trabajó en estrecha colaboración con Wilcox durante su tiempo en la ciudad. El recién nombrado gerente asistente U21, David Horseman, también trabajó con Wilcox cuando fueron empleados por Southampton.

Dave Hughes dejó su puesto como asistente de U21 para convertirse en gerente del condado de Newport, quien creó una vacante.

–

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.