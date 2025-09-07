Manchester United dio una nueva fecha límite para la transferencia de Andre Onana como Trabzonspor Wait

Manchester United Transfer

Andre Onana se asoció con un cambio a Trabzonspor en Turquía

Manchester United pudo cargar a Andre Onana este mes en préstamo, por lo que se dice que el portero pesa un cambio a Turquía.

El año de 29 años jugó solo una vez esta temporada, en la producción de la Copa EFL a Grimsby Town, y podría ser empujado aún más por la orden jerárquica por el acuerdo del día de la fecha límite Senne Lammens.

Onana se ha asociado con un traslado a Trabzonspor y, aunque la ventana de transferencia está cerrada a la llegada de la Premier League, los clubes aún pueden proteger los resultados para los jugadores a competiciones donde la ventana doméstica aún está abierta.

La ventana de transferencia en Turquía permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre, lo que significa que United tiene hasta el viernes para completar una salida para Onana.

La ventana en Arabia Saudita es otra con muchos días para caminar, que se cerrará el 23 de septiembre. Varios equipos de la Premier League han capitalizado la voluntad de los clubes de Saudi Pro League para gastar muy bien en el talento en los últimos años. Darwin Núñez fue el jugador más alto en dejar un club inglés para saudí este verano.

Otras ventanas abiertas son Grecia (12 de septiembre) y Serbia (17 de septiembre).

United firmó a Lammens el día de la fecha límite y también agregó el par delantero Matheus Cunha y Bryan Mbuemo este verano, junto con Diego Leon más joven.

El equipo de Amorim ha realizado un comienzo de temporada tartamudeante, logró cuatro puntos de tres juegos y una derrota de la Copa EFL de shock que sufre de la cuarta estadio de Tiersby.

United regresa a la acción después del descanso internacional con un Derby en el Etihad el domingo 14 de septiembre.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.