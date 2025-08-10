Manchester United dio a conocer el cambio impopular Old Trafford para la temporada 2025/2026

Man Utd enojado con los titulares de boletos la temporada pasada al anunciar planes para reemplazar sus asientos con hospitalidad premium.

Los nuevos asientos premium en Old Trafford. (Imagen: Steven Railston)

Los nuevos asientos premium del Manchester United en Old Trafford fueron vistos por primera vez para Fiorentina -Friendly.

La temporada pasada, se les dijo a los titulares de tarjetas de temporada detrás de los refugios en el stand de Sir Bobby Charlton que sus asientos se convertirían en sillas de hospitalidad premium, lo que significaba que se moverían.

Alrededor de 500 seguidores fueron golpeados y el club recibió un intenso retroceso. Algunos de los fanáticos que se vieron obligados a moverse tienen una temporada de temporada de platino (más de 25 años) y descubrieron que su lealtad no significaba nada.

El Manchester Evening News Se le dijo que en sus 60 años un seguidor tenía dificultades para dormir después de haber sido informado de que debía moverse, mientras que otro esperaba renunciar a su tarjeta de temporada en sus 80 debido a las preocupaciones sobre el acceso.

La decisión condujo a las protestas de los fanáticos afectados, que los banners se centraron en la caja de los directores.

A pesar de la controversia, los cambios para convertir el área se hicieron en asientos premium este verano y fueron vistos por primera vez para la Fiorentina, Friendly el sábado.

El primer vistazo de la nueva área premium.

Los asientos están cerca del campo y ofrecen fácil acceso dentro y fuera del estadio. También ofrecen una vista densa de Ruben Amorim en la línea de toque y los jugadores en el sofá están casi a una distancia en movimiento.

United defendió su decisión y previamente explicó que se hizo para ‘mostrar el alto valor de esta ubicación única’. También afirmaron que: «aprecian la interrupción, esto asegurará que esos fanáticos estén actualmente allí y nos comunicaremos con ellos individualmente para garantizar que se encuentre una silla alternativa adecuada».

Los fanáticos protestaron frente a la caja del director.

En marzo, un titular de tarjetas de temporada de 40 años, que tenía boletos con su familia y no en el proceso de ser trasladado, dijo: «Las personas en el Sir Bobby Charlton son las personas que han sido titulares de tarjetas de temporada y apoyan al club más tiempo.

«Ha habido varios clips en las redes sociales sobre personas que hablan sobre esas cartas de temporada han tenido más de 50 años. Tengo los míos durante 40. Así que atacas a las personas que han apoyado al club a lo largo de los años a través de varios tiempos muy delgados, y son las personas las que continuarán recibiendo apoyo a la próxima generación.

«Con un delgado e -sil, sin consulta ni discusión, ella les dirá que se ha ido y que en este momento realmente no podemos decirle a dónde está yendo realmente mal. Hemos tenido contacto con varias personas que piensan que si es así, creo que la historia de amor es desafortunadamente».

Sir Jim Ratcliffe ha estado bajo fuego por los precios de los boletos desde que ganó el control sobre las actividades de fútbol en United, y los fanáticos han sido protestados contra la propiedad del club antes del Arsenal la próxima semana.

