La nueva noticia del jugador del Manchester United como nuevos detalles revelan qué tan cerca estaba Patrick Dorgu para no llegar al Manchester United

Patrick Dorgu llegó al Manchester United la temporada pasada (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Patrick Dorgu estuvo cerca de Napoli a principios de este año antes de que el Manchester United entrara con una oferta de que Lecce ‘no podía rechazar’.

El defensor danés llegó a Old Trafford en un acuerdo por valor de £ 25.2 millones más £ 4.2 millones en complementos en febrero. Fue el primer fichaje importante de Ruben Amorim desde que reemplazó a Erik Ten Hag tres meses antes.

La llegada del jugador de 20 años fue vista como la indicación más clara hasta el momento de que Amorim planeaba quedarse con su sistema favorito de tres por parte de la espalda, con Dorgu-Slotting por naturaleza en el ala de izquierda.

Pero United no fue el único club en la carrera. El campeón de la Serie A, Napoli, fue casi un acuerdo para que el defensor cerrara, según el director técnico de Lecce, Pantaleo Corvino.

Hablando con Kiss Kiss Napoli según Tuttomercatoweb, Corvino dijo: «Dorgu estaba cerca de Napoli. Antes del Manchester United, tuvimos varias discusiones con algunos clubes, después de lo cual los Red Devils nos presentaron la mejor opción con una oferta considerable.

Patrick Dorgu recibió una tarjeta roja en su debut en la Premier League (Imagen: Getty Images)

«Su séquito también nos llevó a este equipo de alto perfil, pero sobre todo la oferta fue tal que Lecce no podía rechazarlo».

El paquete de £ 30 millones de United Connects Dorgu hasta 2030 con Old Trafford, con la opción de otro año. Si el lado de Amorim no hubiera hecho su oferta, se esperaba que Napoli hiciera su propio impulso para aterrizar al joven internacional danés.

Los primeros días de Dorgu en United estaban lejos de ser simples, y el jugador de 20 años solo envió 43 minutos en su debut en la Premier League. Pero se recupera rápidamente y ahora se considera uno de los mejores jugadores de Amorim.

Esta temporada, el defensor grabó en todos los juegos de United en todos los partidos en todos los partidos, solo salió mal cuando fue mencionado en el sofá para la victoria 3-2 sobre Burnley.

Y a pesar del control sobre las tácticas de Amorim, Dorgu ha apoyado públicamente a su gerente. El mes pasado dijo: «Todos tienen un punto que demostrar esta temporada. Tenemos que volver a Europa, por lo que tenemos que permanecer juntos, ser felices y positivos e intentar hacer lo que el entrenador pregunta».

