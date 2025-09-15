Manchester United debe apelar al elefante en la habitación con Bruno Fernandes

Bruno Fernandes ha hecho un mal comienzo de la nueva temporada, pero su posición en el sistema de Ruben Amorim no ayuda.

Bruno Fernandes representado después de la derrota del Derby. (Imagen: 2025 cámaras2025)

Bruno Fernandes es el mejor jugador del Manchester United y Ruben Amorim no lo consigue lo mejor.

Esta temporada, Fernandes se despliega permanentemente en el papel más profundo del mediocampo y ha luchado con las complejidades de la posición, que es un problema que debe abordarse.

Patrick Dorgu y Luke Shaw fueron culpables por el gol de apertura de Manchester City el domingo, permitiendo que Jeremy Doku irrumpiera en la caja, pero Phil Foden no estaba marcado y Fernandes no logró seguir a su esposo.

Fernandes miró el «peligro» cuando la verdadera amenaza estaba detrás de él. Lanzó forpodes por un momento antes de alejarse, dándole al centrocampista la oportunidad de romper libremente en la caja.

Lo mismo sucedió contra Fulham en Craven Cottage. El empate de Fulham podría haberse evitado en la estructura, pero Fernandes estaba más cerca de Emile Smith Rowe y perdió a su esposo.

Fernandes perdió a Foden por el primer gol de la ciudad.

Después de la derrota de la ciudad, Amorim fue presionado sobre su decisión de jugar Fernandes en la bisagra y dijo: «Chicos, entiendo cómo es el fútbol. Los resultados dictarán todas las historias. Para el Arsenal, ¿quién juega contra el Arsenal? ¿Crees que jugamos bien? ¿Crees que somos el mejor equipo?

«¿Crees que (Martin) Odegaard, (Declan) Rice y (Martin) Zubimendi son tres mejores centrocampistas? Juegan con tres. Jugamos con dos. Uno era Casemiro, el otro era Bruno.

‘A veces es la dinámica del equipo. A veces es una oportunidad que anotas. Lo veo así. Sé que es realmente difícil para la gente [to understand]. Los fanáticos no quieren escucharme decir estas cosas. Sé que no escuchan nada y están molestos. No puedo hacer nada con eso.

«Trato de ser racional y no me miento.

«Hoy, cuando imaginas el juego, ¿por qué no usas a Amad, Bryan, Sesko y Bruno con la pelota? Para ser el primer hombre que recibe la pelota y luego en la parte delantera en la parte delantera.

«Trato de hacer cosas diferentes, trato de presentar el juego. Y si no ganas, no funciona, tomas a los críticos. Pero eso es todo».

Fernandes cometió el mismo error contra Fulham.

Amorim le pide a Fernandes que opere en un papel que no juega sus fortalezas y está luchando con los matices de la posición, en particular los aspectos defensivos.

El entrenador en jefe de United tenía razón al sugerir que Fernandes tenía un juego decente contra el Arsenal, pero United aún perdió ese partido y sus exhibiciones posteriores estaban bajo sus altos estándares.

El problema es que no hay una posición perfecta para Fernandes en el sistema amorim. Fernandes es un jugador central y el no. 10 roles en la formación de Amorim tienen requisitos ligeramente diferentes. El papel más profundo del centro del campo requiere que Fernandes siga a los corredores, que no es algo con lo que se sienta cómodo.

Sin embargo, la prueba de esta temporada sugiere que United estaría mejor con Fernandes más altos en el campo, aunque debería rotar con Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

La ética laboral de Fernandes, la capacidad de ganar la posesión y un ojo para un pase significa que él poder Jugar en el papel más profundo en el centro del campo, pero no puede producir su mejor desempeño cuando está activo allí.

Amorim levantó las cejas cuando dijo que Kobbie Mainoo está compitiendo con Fernandes por un papel inicial en el equipo. Fernandes comenzó este juego de temporada en ese papel en cada Liga Premier, a pesar del hecho de que comienza mal la campaña.

El centro del campo es un gran problema. Cuando se cerró la ventana de transferencia, las fuentes del club dijeron que fortalecer el centro del campo nunca fue una prioridad debido a las opciones versátiles y fuertes en el equipo.

United son cuatro juegos en la temporada de la Premier League y observan en el centro del campo como una prioridad ya se siente como un error. Sin embargo, Amorim tiene que hacer y sacar lo mejor de los jugadores que tiene.

Mover Fernandes a una posición más prominente en el centro del campo es probablemente un buen lugar para comenzar.