Manchester United – Deal Senne Lammens, transferencia de £ 100 millones, cinco salidas

Last Manchester United Transfer News and Gossip Si una gran cantidad de jugadores todavía están conectados a los movimientos de Old Trafford

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

Dos semanas para que se cierre la ventana de transferencia de verano y el Manchester United de manera demostrable tiene mucho trabajo por hacer.

La derrota del domingo contra el Arsenal en la Premier League ofreció que el club se dirige en la dirección correcta, a pesar de perder los tres puntos. Ruben Amorim y Co. estarán decididos a lograr su primera victoria de la campaña cuando se enfrenten a Brighton este fin de semana.

De vez en cuando, United probablemente trabajará en muchas ofertas detrás de escena. United tiene hasta el 1 de septiembre para completar sus actividades de transferencia, lo que significa que ahora hay menos de dos semanas antes de que United ya no pueda fortalecer a su equipo.

Aquí, el Manchester Evening News Mirando qué negocios de transferencia United podría completar antes de la fecha límite.

Firma a un guardián

Mucho se ha escrito y especulado sobre el puesto de porteros en United este verano. Andre Onana no estaba en el equipo de la jornada contra el Arsenal, con Altay Bayindir llamado y el portero había admitido contra los Gunners provocó algunas críticas dirigidas a Turkey International.

Una gran cantidad de guardianes están conectados con las reubicaciones a United este verano, incluidos Gianluigi Donnarumma en Paris Saint-Germain y Emi Martínez en Aston Villa. También ha habido rumores de que Senne Lammens o Royal Amwerp también pueden ser un objetivo para United.

En un escenario de ensueño, United podría firmar a un nuevo portero antes de que la ventana de transferencia cierre y transforma la defensa que está disponible para Amorim esta temporada. Los datos financieros para un acuerdo para Donnarumma o Martínez parecen estar fuera de alcance este verano para United, que Lammens podría dejar si el objetivo obvio podría irse.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Firmar a un centrocampista

United ya está vinculado a firmar un centrocampista este verano, con la estrella de Brighton Carlos Baleba como un objetivo hace solo una semana. Ese acuerdo probablemente no parece suceder, pero United aún sería sabio ir al mercado de refuerzos para el centro del parque.

Se ha mencionado una gran cantidad de nombres como objetivos potenciales, incluida la estrella de Crystal Palace Adam Wharton. Al igual que con un acuerdo para Baleba, eso probablemente tomaría una tarifa de más de £ 100 millones y estaría fuera del rango de precios de United por el momento.

Sin embargo, United puede tener que firmar un mediocampista antes de que se cierre la ventana. Morten Hjulmand y Lucien Agoume son otros objetivos reportados que pueden estar más en el rango de precios de United.

Vender más jugadores

United debe castigar los resultados de algunos miembros del equipo antes de que se cierre la ventana de transferencia.

Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia todavía están en Old Trafford a pesar de informar al club a principios de verano de un deseo de irse.

Rasmus Hojlund también está fuertemente conectado a una reubicación de United después de la llegada de Sesko.

Si United puede encontrar una manera de conseguir a los cinco jugadores un nuevo club y un nuevo comienzo, sería útil para todos los involucrados.