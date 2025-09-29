Manchester United conoce las condiciones de transferencia de Conor Gallagher Al

Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el futuro del Atlético de Madrid -Midfender Conor Gallagher

Conor Gallagher del Atlético de Madrid (Imagen: Florencia Tan Jun/Gettyemes)

El Manchester United parece haberle dicho cuánto costaría para firmar la estrella del Atlético de Madrid Conor Gallagher.

United recientemente se le atribuyó el interés en firmar Gallagher, donde el espejo informa que el ex centrocampista del Chelsea es un objetivo para los Rojos. Ha habido sugerencias de que Gallagher es visto como un ‘Plan B’ para United en caso de que no firmen a Carlos Baleba de Brighton.

Un precio reportado de más de £ 100 millones se considera la razón principal por la que United se encontró para firmar a Baleba durante la ventana de transferencia de verano. Varios informes han afirmado que United todavía está interesado en Baleba, pero ahora parece que el Club Gallagher podría tener en cuenta a medida que se acerca el año nuevo.

La producción de noticias en español Mundo Deportivo ha afirmado que el Atlético puede estar dispuesto a castigar la producción de Gallagher si se alcanza su precio inicial. Se ha informado que el valor de La Liga -Outfit Gallagher por 60 millones de euros (£ 52.4 millones) antes de la ventana de transferencia de enero.

Todavía se ve por ver si United estaría dispuesto a alcanzar ese precio de venta, o si están decididos a firmar a Baleba en su próxima ocasión. Gallagher solo firmó para el Atlético en el verano de 2024 por el precio reportado en la región de £ 34 millones.

