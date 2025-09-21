Manchester United confirma una sala de choques del empleado después de solo tres meses

Man Utd nombró a David Horseman en el verano, pero ya ha dejado el club para tomar un trabajo en el Arsenal.

(Imagen: 2023 Agencia de fotos deportivas AMA)

David Horseman ha dejado el Manchester United después de trabajar en la academia por solo tres meses.

Horseman llegó a United en el verano para trabajar como asistente de gerente menor de 21 años, pero ya se ha ido para convertirse en entrenador de desarrollo del jugador de élite en la Academia del Arsenal.

El Arsenal ha publicado una declaración para confirmar el acuerdo de Horseman y decir: «Estamos encantados de anunciar que David Horseman ha sido nombrado como nuestra fase de desarrollo profesional: entrenador para el desarrollo del jugador de élite.

«Un entrenador experimentado y calificado, David tiene una licencia profesional de la UEFA y previamente ha tenido funciones de entrenamiento en el primer equipo y nivel de la academia en Southampton, Watford, Bristol Rovers, Forest Green Rovers y Manchester United.

«David estuvo presente para supervisar nuestra colisión de la Liga Juvenil de apertura contra Athletic Club el martes y tomará la delantera en los cinco juegos restantes en la competencia».

A principios de esta semana, el Manchester Evening News United se presenta para nombrar a Alan Wright, quien se uniría al club para entrenar en el grupo de fase de desarrollo profesional.

El ex defensor de la Premier League pasó 10 años entrenando a los U16 de la ciudad antes de tomar un trabajo en una agencia deportiva en febrero de 2024.

Wright trabajó en estrecha colaboración con Jason Wilcox, quien ahora es el director de Voetbal en Old Trafford, durante su tiempo en la ciudad, pero se entiende que Travis Binnion Wright ha recomendado para el papel.

