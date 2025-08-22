Manchester United confirma una gran cantidad de rivales de la Premier League

Man United ha nombrado oficialmente un nuevo director de la Academia, donde Nick Cox deja al club para unirse a Everton.

Stephen Torpey se ha unido a Brentford. (Imagen: Brentford FC)

Manchester United ha confirmado el nombramiento de Stephen Torpey como director de la academia.

El Manchester Evening News Reveló exclusivamente el mes pasado que se consideró que Torpey sucedía a Nick Cox, y United ahora ha anunciado formalmente su nombramiento.

Torpey comenzará su nuevo papel en los próximos meses debido a un período de licencia de jardín. Cox sigue presente para apoyar una transición sin problemas antes de que se vaya para asumir el papel del director técnico de Everton.

Jason Wilcox dijo: “Después de un extenso proceso de reclutamiento, nos complace haber designado a Stephen en un momento tan emocionante para nuestra academia.

“El registro de Stephen de desarrollo juvenil es excelente; durante su carrera jugó un papel importante en el desarrollo de algunos de los jugadores más talentosos del país.

«Trabajaremos en estrecha colaboración para garantizar que la academia continúe promoviendo el entorno adecuado para alimentar a nuestros jugadores jóvenes individualmente y al mismo tiempo desarrollar el mejor talento que esté listo para sobresalir en nuestro primer equipo».

Torpey dijo: «Estoy realmente orgulloso de esta oportunidad de liderar la Academia del Manchester United. Claramente es un buen momento para participar si el club entra en una nueva era emocionante; no puedo esperar para desempeñar mi papel en continuar la increíble tradición del desarrollo juvenil aquí.

«Después de haber pasado tiempo con el equipo de liderazgo, está claro que la academia siempre seguirá siendo la clave para la identidad de Manchester United, con nuestro objetivo principal de producir jugadores que estén listos para apoyar a un primer equipo que puede desafiar los premios más grandes».

En junio se confirmó que Cox tuvo que abandonar la academia después de nueve años de servicio para convertirse en director técnico en Everton. Durante su supervisor, Cox desempeñó un papel crucial en el Renacimiento de la Academia de United, obteniendo los mejores sets para los jóvenes y supervisando un triunfo de la Copa Juvenil de FA en 2022.

Torey fue nombrado director de Brentford en enero de 2024.

Torey estaba anteriormente en el Manchester City, donde pasó nueve años y medio en varios puestos, en particular estrechamente con Wilcox, director de fútbol de United.

Se le atribuye al hombre de 43 años a ayudar a City a implementar un sistema de entrenamiento en el estilo de Barcelona, ​​para que los equipos juveniles del club puedan ganar trofeos con un estilo de fútbol similar al de su primer equipo.

Torey jugó un papel en el desarrollo de Cole Palmer, James McAtee y Rico Lewis, todos pasaron por el sistema de la Academia en City para debutar senior bajo Pep Guardiola. También jugó un papel en el reclutamiento de jugadores como parte de un equipo de personal académico que arrojó a posibles nuevas sesiones de firma.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.