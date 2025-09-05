Manchester United confirma su accesorio organizado después de un dramático abandono

El partido Man Utd menor de 21 años contra Tamworth fue abandonado después de una lesión principal recogida por Sekou Kone.

Sekou Kone se estiró contra Tamworth. (Imagen: Steven Railston)

Manchester United ha confirmado que los menores de 21 años jugarán a Tamworth en diciembre en su accesorio inicial.

El mes pasado, Tamworth de U21 visitó para su partido inaugural de la Copa de la Liga Nacional, pero el partido fue abandonado debido a una lesión en la cabeza sufrida por Sekou Kone en la primera mitad.

Kone fue llevado al hospital y el accesorio fue abandonado sin una ambulancia de reemplazo disponible. El mediocampista permaneció en el hospital por la noche, pero fue despedido por la mañana para recuperarse en casa.

Ninguna de las dos partes había anotado al momento de partir. Está claro que el accesorio fue difícil de reorganizar debido a los horarios contradictorios, pero se ha llegado a un acuerdo para reunirse nuevamente el martes 16 de diciembre.

La nueva fecha significa que la fase de grupos de apertura de United en la Copa de la Liga Nacional ahora estará en contra de Brackley el martes 16 de septiembre.

Poco después de que se abandonara el partido, United emitió una declaración con el texto: «El juego de Manchester United en Tamworth fue abandonado cerca del final de la primera mitad.

«El empate fue detenido debido a una lesión en la cabeza por los rojos -fielder Sekou Kone, en su propia caja, y el joven fue recogido en una camilla.

«Podemos confirmar que Sekou es consciente, estable y se comunica con el equipo médico de United. Fue llevado al hospital como precaución para más controles.

«Todos en el club le desean una recuperación rápida».

Kone hizo su primera aparición competitiva de la temporada contra Tamworth. Ruben Amorim mencionó a Kone este verano en el equipo de la gira de pretemporada de EE. UU., Pero el joven no apareció.

La temporada pasada, Amorim mencionó a Kone en tres Squadrons de la Premier League, contra Tottenham, Everton y Nottingham Forest, pero el más joven espera para hacer su debut senior.

El verano pasado, Kone firmó alrededor de £ 1 millón de Malian Club Guidtars FC.

