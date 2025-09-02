Manchester United confirma la transferencia tardía para el miembro del ‘Escuadrón de bombas’

Jadon Sancho estaba buscando un nuevo club durante la ventana de verano y ha sellado un traslado a Aston Villa.

Sancho se ha unido a Aston Villa.

Manchester United ha anunciado que Jadon Sancho se unió a Aston Villa a un préstamo estacional.

Sancho ha estado buscando un nuevo club desde que Chelsea decidió romper su obligación de firmarlo permanentemente. Villa ha convertido la temporada en un comienzo terrible y firmó a Sancho el día de la fecha límite.

Se acordó que Villa cubre el 80 por ciento de los salarios de Sancho, pero el acuerdo incluye bonos alcanzables, lo que esencialmente significa que su salario completo debe cubrirse durante su período en Birmingham.

United también recibió costos de préstamos para Sancho, que dejó el día de la fecha límite para un segundo verano consecutivo.

Una declaración unida dijo: «El jugador de ala de Manchester United Jadon Sancho ha firmado para Aston Villa en un acuerdo de préstamo estacional, sujeto a registro.

«Sancho llegó al club en julio de 2021 y llegó de Borussia Dortmund. Tuvo un hechizo de préstamo en el lado de la Bundesliga en la segunda parte de la temporada 2023/24 y apareció en la derrota final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Real Madrid cerca de Wemley.

«El extremo pasó la próxima campaña en Chelsea. Por eso este paso representa el tercer préstamo de su carrera.

«El próximo partido de Villa es el sábado 13 de septiembre, cuando tienen un partido fuera de lugar contra Everton en la Premier League.

«Le deseamos a Jadon buena suerte para su tiempo con los Midlanders».

United firmó a Sancho de Borussia Dortmund por £ 72.8 millones en el verano de 2021 y el ex gerente Ole Gunnar Solskjaer sugirió que podría convertirse en un jugador de élite en Old Trafford.

Sancho fue un internacional de Inglaterra y uno de los jugadores más emocionantes de Europa cuando llegó a United.

Sin embargo, solo contribuyó con 12 goles y seis asistencias en 83 actuaciones para United antes de sus consecuencias con Erik Ten Hag.

