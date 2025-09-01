Manchester United confirma la transferencia de Rasmus Hojlund a Napoli

Man Utd escupe Rasmus Hojlund ha completado un movimiento de préstamos a Napoli y el movimiento está estructurado para volverse permanente.

Napoli ha firmado a Rasmus Hojlund. (Imagen: Napoli)

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund se ha unido a un préstamo estacional en Napoli, incluida la obligación de comprar.

El próximo verano, United recibirá un costo de préstamo de € 6 millones (£ 5.2 millones) para Hojlund y € 44 millones (£ 38 millones) cuando se activa la obligación de ciertas condiciones. United evitará una pérdida en Hojlund bajo las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League (PSR) si se cumple la obligación.

Los Rojos firmaron a Hojlund de Atalanta por £ 64 millones a £ 72 millones en el verano de 2023.

Hojlund estaba exento de los planes de Ruben Amorim a pesar del hecho de que se les dijo en la pretemporada. En los Estados Unidos, Hojlund describió su deseo de luchar por su lugar, pero luego fue omitido de los escuadrones contra el Arsenal, Fulham y Grimsby.

United puso a Hojlund disponible para la transferencia después de la firma de Benjamin Sesko de RB Leipzig en un acuerdo de £ 73.62 millones el 9 de agosto. Los hombres informaron en mayo que Hojlund había perdido la confianza de las cifras senior en el club.

A principios de este mes, los hombres revelaron que las fuentes cerca de Hojlund pensaron que debería irse si United pondría un nuevo centro en primer plano.

Napoli fue coronado campeones italianos la temporada pasada y Hojlund revelará su relación con Scott McTominay, quien fue una revelación en Nápoles después de salir de United el verano pasado.

El jefe de Napoli, Antonio Conte, se movió para firmar a Hojlund después de una lesión en el ex delantero del United Romelu Lukaku.

