Man Utd ha acordado la partida de una persona joven desde la academia hasta el club de campeonato Norwich City.

Buamann ha firmado con Norwich. (Imagen: Norwich City)

El joven Zachary Baumann del Manchester United ha completado una transferencia permanente a Norwich.

No hay reembolso involucrado, pero el acuerdo incluye cláusulas de rendimiento para garantizar una ganancia de un éxito futuro del adolescente.

El Manchester Evening News El domingo reveló exclusivamente que Baumann se acompañaría para agregar a Norwich para comenzar su carrera. El joven quería cambiar a un club para explorar con un primer equipo de equipo claro.

Baumann ha firmado un contrato de dos años, con la opción de otro año. El joven de 18 años participará inicialmente en el robo de desarrollo de Norwich.

Baumann dijo a Norwich’s Club Media: «Me siento genial, es una sensación brillante. Estoy realmente entusiasmado con esta nueva oportunidad, este es un buen lugar para venir y jugar al fútbol.

«Soy un centrocampista central, pero puedo jugar en cualquier parte del centro del campo. Me gusta subir la pelota en situaciones apretadas y conducir hacia adelante.

«También represento a Ucrania a nivel juvenil. Una gran oportunidad para mí, un gran grupo de jugadores y ciertamente algo de lo que estoy realmente orgulloso».

Baumann nació en Greater Manchester, pero es elegible para representar al equipo nacional de Ucrania. Se convirtió en ciudadano de Ucrania en noviembre y se espera que eventualmente prometa su lealtad internacional al país donde nacieron ambos padres.

Baumann dijo el año pasado con UNN: «Estoy muy feliz de que finalmente me haya convertido en una hamburguesa de Ucrania y ahora podré representar a mi país en el escenario internacional.

«Hay emoción, pero es positivo porque siento el apoyo de muchas personas. No puedo esperar para conocer al equipo. Y por delante de nuestra victoria. Y no solo en el campo de fútbol».

