Last Manchester United News and Gossip mientras David de Gea se está preparando para regresar a Old Trafford

Ex portero David de Gea Van Manchester United (Imagen: Getty Images)

Manchester United ha confirmado sus planes de dar la bienvenida a David de Gea al club cuando se enfrentan a Fiorentina este fin de semana.

United lleva el amistoso de la Serie A Outfit el sábado por la tarde en una pretemporada en Old Trafford. El partido será el último partido del United para su primer partido de la Premier League contra el Arsenal el 17 de agosto.

De Gea se fue United en el verano de 2023 como agente libre cuando su contrato fue con el club. El internacional de España pasó un año sin un club antes de ir a Fiorentina el verano pasado con una transferencia gratuita.

United ha reemplazado el GEA con Andre Onana entre los puestos de publicaciones hace dos veranos, y ahora el dúo se golpeará este fin de semana. Antes de la competencia, United confirmó que tienen planes para cuándo De Gea regresa a Old Trafford el sábado.

Los Rojos han confirmado que habrá una presentación para que la competencia honre el momento del GEA en el club. Bruno Fernandes liderará la presentación, que tendrá lugar antes de la patada.

Durante su tiempo en United, el GEA realizó 545 actuaciones y ganó cinco trofeos principales, incluido un título de la Premier League. Desde entonces, ha tenido un encantamiento impresionante con Fiorentina y el club italiano ha ayudado a la semi -final de la liga de la conferencia la temporada pasada.

