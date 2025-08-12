Man United ha anunciado el número de camisa de la firma de Benjamin Sesko después de su llegada por RB Leipzig.

Manchester United ha anunciado el número de camisa de Benjamin Sesko. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

El nuevo fichaje del Manchester United, Benjamin Sesko, usará no. 30 camisa en su primera temporada en Old Trafford.

El International de Eslovenia completó un cambio a United la semana pasada y se unió al club por una primera tarifa de £ 66.4 millones de RB Leipzig. Ha firmado un acuerdo de cinco años.

Sesko, quien anotó 21 goles la temporada pasada en todas las competiciones para Leipzig, fue presentada a los partidarios de United antes del sábado contra Fiorentina en Old Trafford. Entrenó por primera vez el domingo con sus nuevos compañeros de equipo.

United había dado prioridad este verano a la firma de un delantero y fallaría en sus intentos de firmar a Liam Delap y saber que Viktor Gyokeyes quería convertirse en miembro del Arsenal, Sesko fue identificado como una alternativa. Estaba en el radar de United en 2022.

En anticipación de la posibilidad de que haga su debut en el United contra el Arsenal el domingo, Sesko recibió NR. 30 camisa, lo que significa que mantiene una tradición personal. Llevaba ese número durante su tiempo en Leipzig y en el antiguo Club Red Bull Salzburg.

Será el primer jugador del United en usar la camisa No.30, porque el ex portero Nathan Bishop lo ocupó para la temporada 2022/23. Otros residentes anteriores son Matteo Darmian, Ritchie de Laet y John O’Shea.

Sesko describe sus ambiciones para la próxima temporada y le dijo a Club Media: «Solo que mejoramos, que generalmente nos conectamos entre nosotros, e intentamos crecer juntos como equipo, crecer paso a paso porque mejoramos».

«Somos aún más completos y más completos. Es solo cuestión de tiempo en que podemos volar de nuevo».

Añadió: «El equipo es genial para mí. Mejiva y, por lo tanto, hay cosas que dejas que vengan, das esta energía de la que quieres ser parte.

«Creo que es un gran proyecto en general y no puedo esperar para comenzar».

