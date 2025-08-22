El Departamento Médico del Hombre UTD ha sido revisado en los últimos 18 meses y se ha realizado una nueva cita.

Dr. Impiaz Ahmad representado en Wembley en mayo. (Imagen: 2025 Marc Atkins)

Manchester United designará a Impiaz Ahmad como jefe del Club de Servicios Médicos.

Actualmente, Ahmad tiene su notificación en Crystal Palace y su fecha de inicio se confirmará a su debido tiempo. Está listo para seguir a Gary O’Driscoll, quien actualmente está en su posición para garantizar una transición suave.

Fuentes del club han dicho que están contentos de haber protegido ‘otra adición de alta calidad’ a su equipo médico, que ha sufrido un cambio considerable en los últimos 18 meses.

El director de rendimiento de United, Sam Erith, ha supervisado los cambios y fue la clave para el nombramiento de Ahmad.

A principios de este año, resultó que O’Driscoll (Jefe de Servicios Médicos) y Jim Moxon (Doctor del Primer Equipo) estaban listos para irse. La pareja es muy respetada dentro de la industria médica y ambos optaron por irse.

O’Driscoll llegó en septiembre de 2023 en Old Trafford desde el Arsenal para convertirse en jefe de medicina deportiva. Sus próximos pasos aún se pueden ver, pero Moxon aceptó un papel como el primer médico número 1 en Brighton.

El fisio del primer equipo David Binningsley también se fue y Harry Maguire le agradeció su servicio.

Erith ha liderado los cambios en el departamento médico y proporciona nuevos acuerdos. Llegó a United en septiembre pasado después de haber trabajado en varios roles para Manchester City.

Según los informes, Erith se convirtió en el objetivo del ex director deportivo que Ashworth, pero tiene lazos con Jason Wilcox, quien sucedió a Ashworth al ser ascendido a director de fútbol.

