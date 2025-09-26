Manchester United aprende a Carlos Baleba Truth Thers Thers Liverpool Decisión tomada

El hombre más nuevo United Transfer News como informes que vincula el Liverpool a un traslado a Carlos Baleba, mientras que se dice que la Juventus le gusta mantener a Gleison Bremer

Manchester United está junto con Brighton -Midfielder Carlos Baleba (Imagen: Steve Bardens/Getty Images)

Manchester United tiene la oportunidad de hacer dos victorias en dos el sábado mientras viajan a Brentford. El lado de Ruben Amorim tiene una gran oportunidad de tener un período ocupado antes de un comienzo ocupado para los hombres de Keith Andrews.

La primera mitad de los objetivos de Bruno Fernandes y Casemiro fueron suficientes para que United supere al Chelsea, porque los esfuerzos de Trevoh Chalobah llegaron a un final nervioso durante 10 minutos hasta el tiempo. Después de llegar a la hoja de puntaje, al centrocampista brasileño se le mostró una carta roja para un segundo ataque reservable, lo que significa que perderá el inicio del almuerzo en la capital este fin de semana.

Aunque ha sido un comienzo indiferente para United esta temporada, están en el puesto 11, solo tres puntos de los lugares de la Liga de Campeones. Solo hay dos juegos antes del descanso internacional en octubre y el club marcará su regreso a la acción con un viaje a Liverpool el 19 de octubre.

Hay más de tres meses hasta que la ventana de transferencia de enero vuelva a abrir, pero la especulación permanece alrededor de United. Los hombres han visto los últimos informes.

La verdad en Liverpool intenta perseguir a Carlos Baleba Persecutación

El periodista Ben Jacobs ha sembrado informes de que Liverpool podría secuestrar las actividades de United de Carlos Baleba y Adam Wharton.

En las últimas semanas, la especulación ha sugerido que el Anfield Club estaba buscando una nueva firma del centro del campo y se recolectó el impulso con respecto a los dos sorprendentes centrocampistas de la Premier League. Sin embargo, el periodista ha rechazado la idea de que Liverpool podría llevar a ambos jugadores a otros lugares con su enfoque.

«En este momento no soy realmente consciente de Liverpool, que insiste en un mediocampista mentiroso más profundo, si hubiera algo si el Liverpool agregó, podría ser más un mediocampista atacante», dijo a The United Stand.

«Con la voluntad de Adam Wharton y Carlos Baleba, sabemos que hay mucha demanda, mi comprensión con Wharton es que hay un acuerdo para hombres con el que puede dejar Crystal Palace el próximo verano, por lo que es claramente uno para ver.

Carlos Baleba está ampliamente vinculado al Manchester United (Imagen: Foto de Steve Bardens/Getty Images)

«Creo que Wharton podría abandonar el Palacio el próximo verano y con Carlos Baleba habrá dos aspectos, uno es, por supuesto, el mercado que empuja a firmarlo con varios amantes, los fanáticos del Manchester United no deberían sorprenderse por eso.

«Una de las razones por las que hicieron todo el trabajo en las piernas durante las últimas semanas de la ventana fue colocarlos en la posición más fuerte porque creo que van a Carlos Baleba. No se une a lo que £ 100 millones habrían sido más y huyendo porque habrá un punto en 12 meses cuando ese jugador esté a la venta.

«El segundo aspecto es el premio, aunque muchos son de la opinión de que £ 100 millones es mucho dinero y el acuerdo puede obtener, los datos y el enfoque de Brighton es pensar que este es un jugador que puede ser una compensación de tipo Moises Caicedo, £ 115 millones o más, en 12 meses, el jugador del jugador no es por un año».

Agregó: «Si el Manchester United Carlos Baleba quiere, no tienen que preocuparse por el Liverpool o otra persona, tienen que preocuparse por encontrar £ 100 millones más o incluso más cerca de £ 115 millones a £ 120 millones, con la esperanza de que Brighton quiera vender.

«¿Estarán cara a cara con el Liverpool? Tendremos que esperar y ver, creo que Liverpool estará más inclinado a ir por un jugador de tipo Morgan Rogers, si no es Liverpool, hay otros pretendientes y Brightton y Brightton lo harán y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton y Brightton. valoración también.

«¿Podría ser Baleba y Wharton o otros dos centrocampistas? Absolutamente. En primer lugar, Casemiro podría irse, Bruno Fernandes podría ir a Arabia Saudita y tercero de todo porque hay un signo de interrogación sobre el futuro de Kobbie Mainoo».

Dice los hombres: El centro del campo de United necesita innovación y parece que Amorim ha descuidado la oportunidad de fortalecer las opciones durante el gasto de este verano. Dicho esto, la oportunidad de mejorar la línea de avance fue demasiado grande después de los problemas de la temporada pasada para goles. Enero, o más posibilidades, la ventana de transferencia de verano son dos oportunidades cruciales para que el club agregue calidad, que competirá con Inglaterra y la élite de Europa.

Juventus quiere mantener a Gleison Bremer

Según Tutto Juve, el defensor de la Juventus Gleison Bremer es un objetivo de United y Liverpool, pero el club no va a vender.

La parada brasileña se considera una parte crucial del equipo en Turín, mientras que los gigantes italianos intentan recuperarse nuevamente en la serie de la cumbre.

El informe sugirió que Liverpool sigue al defensor como candidato para mejorar sus capacidades defensivas con su búsqueda de Marc Guehi incierto. United se menciona en el artículo y se considera competidores después del Liverpool.

Gleison Bremer Van Juventus está conectado a Manchester United y Liverpool (Imagen: imagen Foto -Oficina/Getty -Images)

Los hombres dicen: La línea de fondo de United ha sido un tema ferozmente salpicado en las últimas temporadas y esta campaña no es diferente después de su inicio. Siempre es la mejor práctica tratar los informes de esta naturaleza con cuidado debido al hecho de que el defensor del Liverpool Giovanni Leoni está al margen durante un período más largo debido a una lesión y que United puede usarse en el informe para estimular el ruido a su alrededor.

En el pasado, Bremer se ha asociado con United y los informes recientemente sugirieron que siguen entusiasmados con su firma, pero al final de la temporada 28 – 29, habrá preguntas sobre si su perfil se ajusta a la estrategia de transferencia.