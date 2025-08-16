Manchester United anuncia el cambio de sentido sobre la regla de Erik Ten Hag

Man Utd cambia la forma en que se preparan para los partidos después de una decisión de Ruben Amorim para la nueva temporada.

United se hizo cargo en Old Trafford la temporada pasada. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Ruben Amorim ha cambiado la rutina previa al partido de Manchester United a Old Trafford.

United se preparó para los juegos en casa pasando la noche en un hotel en el centro de la ciudad antes de viajar al juego, pero Erik Ten Hag cambió la rutina después de su cita por Ajax.

Diez hag permitió que los jugadores llegaran a Old Trafford cuatro horas antes del patada. Llegarían individualmente en sus propios autos y disfrutarían de una comida antes de la competencia en el estadio. El holandés también reutilizó una gran suite de hospitalidad en Old Trafford y la convirtió en una sala de pre-partido para su equipo.

Sin embargo, Amorim ha decidido eliminar ese enfoque, lo que significa que los jugadores ahora se reunirán en Carrington, comerán juntos en el campo de entrenamiento y viajarán a Old Trafford como grupo.

United ha confirmado que llegarán a Old Trafford a las 2.45 pm para estar contra el Arsenal el domingo.

Hablando con Mutv sobre la decisión, Amorim dijo: “Siempre sentí que vendremos a Old Trafford y Old Trafford debe ser el centro del juego, pero no podemos pasar cuatro horas esperando el juego.

«Y me siento en estas instalaciones [at Carrington] Podemos estar aquí, preparándonos para el juego lejos de Old Trafford y cuando llegamos a Old Trafford, debemos sentir a los fanáticos y luego ir directamente al juego, no mate el impulso de la conexión con nuestros fanáticos.

“Sabemos que muchas personas nos están esperando, estar con los jugadores y firmar firmas. Intentaremos hacer lo mismo.

«Por lo tanto, será la misma experiencia para los fanáticos. Pero para nosotros será mejor porque, más cerca del juego, sentiremos el impulso con los fanáticos y pasaremos menos tiempo allí».

United reveló la marca de £ 50 millones de Carrington antes de la nueva temporada. «No tengo dudas de que esto influirá positivamente en el rendimiento de nuestros equipos», dijo Omar Berrada.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.