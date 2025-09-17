Manchester United anuncia el aumento del precio del boleto para los viejos brazos de tráfico

Man UTD U21 jugará en Old Trafford la próxima semana, pero hay un considerable aumento de precios para los boletos para el juego.

Los U21 juegan al Bilbao atlético en Old Trafford. (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester United ha aumentado los precios de las entradas para un próximo partido de la Academia en Old Trafford.

Los menores de 21 años juegan al Bilbao atlético en la Copa Internacional de la Premier League en Old Trafford la próxima semana. A los adultos se les cobran £ 10 por asistir, mientras que los boletos para niños tienen un precio de £ 5.

United le dijo a los fanáticos que «los jugadores y empleados de la academia apreciarían enormemente su apoyo», pero han decidido aumentar significativamente los precios de los boletos para el partido de la academia contra Bilbao.

En noviembre, United calculó £ 3 para adultos y £ 1.50 para que los niños vean los menores de 19 años contra AZ Alkmaar en Old Trafford. Eso significaba que los costos totales para que un adulto y un niño asistieran a esa competencia era de £ 4.50, pero los mismos boletos para la colisión con Bilbao ahora costarán £ 15, un aumento del 233%.

El Manchester Evening News se han acercado a United para hacer comentarios.

Los U21 juegan sus juegos en casa en la competencia en Leigh Sports Village, a 13 millas de Old Trafford, y las entradas para esas luminarias han sido libres antes.

Los precios de las entradas han sido una fuente de controversia desde que Sir Jim Ratcliffe adquirió un interés minoritario en United el año pasado.

United tomó la decisión de la temporada media de aumentar los precios del boleto de la jornada a £ 66 por partido en la Premier League, sin concesiones para niños o pensionistas.

Los fanáticos organizaron protestas al aumento del precio y Ratcliffe agregó combustible al incendio en su entrevista con la revista United We Stand y dicen que «no es lógico» para un boleto de United para costar menos que un boleto para ver el club de Londres Fulham.

En la entrevista de Ratcliffe’s United Stand We Stand, dijo sobre la ira del premio de la entrada: «Lo entiendo.

«No quiero terminar en una posición en la que los verdaderos fanáticos locales no puedan permitirse venir, pero quiero optimizar la venta de boletos. Tenemos que encontrar un equilibrio. Y no siempre puedes ser popular. Aquí estamos hablando del tres por ciento de los boletos. Ese no es el problema.

«El problema es que, como usted dice, si este es el borde delgado de la peluca. No creo que tenga sentido que un boleto en el Manchester United cueste menos que un boleto para ver a Fulham».

Decido que los salarios son más altos en Londres, Ratcliffe continuó: «Lo entiendo. No estoy seguro de si hay una respuesta que mantendrá felices a todos, pero tenemos que mantener felices a la mayoría».

