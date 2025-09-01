Manchester United anuncia £ 18.2 millones de Senne Lammens al firmar

Man Utd completó la firma de la arquera Senne Lammens de Royal Amberes en el día de la fecha límite de Royal Amwerp.

Senne Lammens ha firmado para United. (Imagen: Manchester United)

Manchester United ha anunciado oficialmente la firma de Senne Lammens de Royal Amwerp.

Lammens llega por £ 18.2 millones (más complementos) y el portero ha firmado un contrato de cinco años. Después de un avance en las negociaciones, Lammens viajó a Manchester para completar su transferencia el día de la fecha límite.

Las fuentes de United consideran a Lammen, de 23 años, como un joven y emocionante arquero con un futuro brillante. United consideró un movimiento para Emiliano Martínez, pero están convencidos de que Lammens es la elección correcta.

Ruben Amorim defendió a sus opciones de guardián en su conferencia de prensa después de Burnley, pero United insistió en firmar a Lammens en los últimos días de la ventana para fortalecer ese departamento.

Altay Bayindir ha cometido errores contra el Arsenal y Burnley en la Premier League esta temporada. Andre Onana fue llamado de regreso contra Grimsby Town y cometió un error por su segundo gol.

Royal Amwerp tuvo que cobrar a Lammens y lo dejó fuera de los sucesivos escuadrones de la jornada para evitar una lesión.

Lammens está a 6 pies 3 pulgadas, representa a Bélgica menores de 21 años y es visto como un jugador joven con un gran potencial. Lammens revisó los sistemas juveniles en KRC Bambrugge, Dender y Club Brugge antes de firmar para Royal Amwerp durante una transferencia gratuita en el verano de 2023.

Hizo su debut senior para el club en noviembre de 2023. Fue un suplente en 2023/2024, pero obtuvo el primer estado de elección la siguiente temporada.

Lammens apareció 44 actuaciones en todas las competiciones en el término pasado y registró 10 hojas limpias.

Las actuaciones de su club llamaron la atención de los medios belgas. El joven arquero ahorró cuatro penalizaciones durante la campaña y recibió una llamada en marzo al equipo senior de Bélgica.

