Man Utd ha dado de alta a la mayoría de los jugadores de los que necesitaban deshacerse, pero aún así tiene a Tyrell Malacia, que no ha encontrado un nuevo club.

El entrenador en jefe de Man Utd, Ruben Amorim. (Imagen: Getty Images)

El Manchester United ha hecho bien en descargar la mayoría de su ‘escuadrón de bombas’ que se llama en la ventana de transferencia de verano recientemente cerrada.

Los Rojos han dejado a Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund, Antony y Jadon Sancho Old Trafford o en un acuerdo permanente. United tiene pérdidas en casi todos esos jugadores que pierden, pero al menos estará feliz de obtenerlos de su cuenta salarial después de haber pasado mucho este verano.

El jefe de los Rojos, Ruben Amorim, esperará que su equipo no tenga más distracciones ahora que el período de transferencia ha expirado. Su equipo puede concentrarse completamente en jugar al fútbol con su futuro hasta al menos enero.

Sin embargo, todavía hay un jugador que se queda atrapado en M16 después de que se le pide que se vaya. Tyrell Malacia de United Tyrell Malacia aún entrenará en Carrington que no ha obtenido ningún movimiento para la fecha límite del lunes en la mayor parte de Europa.

Sin embargo, el holandés todavía tiene oportunidades de irse. La ventana en Turquía, por ejemplo, permanece abierta hasta el 12 de septiembre. Recientemente ha habido una serie de venta a Turquía desde la Premier League y el prospecto sigue siendo Malacia para unirse a un equipo en el Súper turco.

La ventana en Saudi Aarabia es otra para caminar con muchos días, cierre el 23 de septiembre. Otras posibilidades potenciales para Malacia son Bélgica, Suiza (tanto el 8 de septiembre), Grecia (12 de septiembre) y Serbia (17 de septiembre).

Ahora debe haber un reconocimiento de la parte de Malacia que tiene que irse para obtener cada tiempo de juego esta temporada. Patrick Dorgu, Luke Shaw y Diego Leon lo prefieren en el trasero izquierdo, donde probablemente sería el más adecuado.

La atención ahora debe ser asegurar un movimiento y organizar una transferencia que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo.

