Manchester United ha mostrado previamente interés en Harry Kane y podría encontrar otra oportunidad para hacer un movimiento si quieren aterrizar a la estrella de Bayern Munich Star

Harry Kane aún podría regresar a la Premier League (Imagen: Eyeswideopen/Getty Images)

Harry Kane podría dejar el Bayern de Múnich por solo £ 56.8 millones, si un equipo causa una cláusula específica en su contrato.

El capitán de Inglaterra, que anotó ocho goles esta temporada en cuatro juegos, está disponible por la tarifa reducida el próximo verano, siempre que confirme el movimiento con los gigantes alemanes este invierno, reclama Bild.

Ya se ha sugerido que el ex talismán del Tottenham Hotspur intentará completar su tiempo en el Allianz Arena el próximo verano, a pesar de que está bajo contrato hasta 2027.

De los 32 años, se dice que le gustaría ser un patrocinador de la Premier League después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y se ha afirmado que el Manchester United podría haber mantenido uno de los destinos más probables para ser supervisión de Ruben Amorim en una transformación de su línea de avance con Benjamha todo que el agua disponible.

Sin embargo, los Spurs también pueden haber picado sus oídos, y tendrían un primer acuerdo de opción desde el momento en que facilitaron el traslado de Kane a Alemania en 2023.

En esa ocasión, United se retiró de la carrera por la firma de Kane y el Bayern finalmente reclamó sus servicios.

Supuestamente, Kane todavía quiere romper el récord de gol de la Premier League que actualmente tiene Alan Shearer, quien anotó 260 goles para Blackburn y Newcastle.

El Attacker del Bayern Munich tiene 213 goles de la Premier League en su nombre por su hechizo en Tottenham, lo que significa que todavía se necesitarían algunas temporadas productivas en las costas británicas.

En 2023, Kane habló sobre sus sentimientos sobre mudarse a Nited.

«Está claro que en el verano sé que hubo algunas conversaciones entre algunos clubes en el fondo, pero Bayern fue un equipo en el que estaba realmente interesado y que estaba muy entusiasmado, por lo que no hubo muchas otras discusiones», dijo Sports Illustrated.

«Una vez que entraron, fue entre ellos y Tottenham hablar, y el acuerdo se hizo.

«Mi enfoque está en esto, por supuesto, Manchester United es un gran club, también un club realmente grande, pero decidí venir aquí y estoy muy feliz de tenerlo».

