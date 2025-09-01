Manchester United agrega una cláusula importante en la venta permanente de Antony

El extremo de Man United, Antony, finalmente dejará a Old Trafford en un acuerdo permanente el día de la fecha límite de la transferencia.

Antony firmará nuevamente para el Real Betis. (Imagen: 2025 UEFA)

El Real Betis ha acordado un acuerdo para firmar permanentemente a Antony de Manchester United en el día de la fecha límite.

United recibe un reembolso fijo de € 22 millones (£ 19 millones), con un potencial de € 3 millones (£ 2.6 millones) en complementos. United ha insertado una cláusula del 50 por ciento en el acuerdo para aprovechar cuando Antony finalmente continúa con Betis.

United tuvo que vender Antony por £ 32.8 millones para evitar una pérdida de PSR (reglas de ganancias y sostenibilidad), pero Betis tiene dificultades para financiar un acuerdo permanente para el extremo durante el verano.

Antony se detuvo para mudarse a Betis después de un tinte de préstamo exitoso con el club español la temporada pasada.

El braslado solo contribuyó con 12 goles y cinco asistencias en 96 actuaciones para United y fue prestado de Betis en la ventana de transferencia de enero, lo que le dio una nueva vida de vida.

Hablando en mayo, Antony se lloró cuando discutió su tiempo en Manchester. «[Coming to Betis] Mucho cambió porque tenía que encontrarme por todo lo que he experimentado en mi vida personal «, dijo Antony a TNT Sports Brasil.

«Como dije, quería hacer cosas, pero no parecían venir porque no estaba feliz, no sentía ese deseo de jugar al fútbol, ​​y tuve que encontrarme y volver a ser feliz porque el fútbol siempre era algo que me encantaba.

‘Pasé por tiempos difíciles [at United] Cuando ya no sentí ese placer. Siempre le dije a mi hermano, le dije que ya no podía asumir. «

Antony continuó: «[My brother] Dijo que tenía que contener un poco más, que las cosas cambiarían. Incluso me emocionó porque eran días muy difíciles frente a mí.

«Solo yo sé lo que era estar allí, no tener el poder de jugar incluso con mi hijo, días sin comer, permanecer encerrado en mi habitación.

«Entonces, para mí fue muy complicado, pero gracias a Dios, con la ayuda de mi familia y especialmente con la ayuda de Dios, he logrado progresar y hoy estoy muy feliz aquí».

En marzo, el agente de Antony Ruben Amorim entrevistó y dijo: «Respetamos la opinión del entrenador Ruben Amorim, pero no estamos de acuerdo con su análisis [of the winger]. «

United firmó a Antony en un acuerdo de £ 86 millones de Ajax en un contrato de cinco años en el verano de 2022.

El jugador de ala solo anotó cinco goles de la Premier League durante su tiempo en Old Trafford.

