Man Utd -Midfielder Kobbie Mainoo pidió que saliera de Old Trafford en la ventana de transferencia de verano, pero fue bloqueado para irse.

Man Utd -Midfielder Kobbie Mainoo no comenzó esta temporada con un partido de la Premier League. (Imagen: Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Manchester United se está preparando para ofrecer a Kobbie Mainoo más £ 44 millones para firmar un mediocampista del Real Madrid en la ventana de transferencia de enero, según informes en Europa.

United estaba en una posición desafiante en la ventana de transferencia de verano cuando querían fortalecer su centro del campo antes de que cerrara el mercado. Sus intentos de firmar a Carlos Baleba de Brighton fueron golpeados después de descubrir su aprecio por el camerunés.

En los últimos días de la ventana, el centro del campo de United dio un giro cuando Mainoo pidió que se fuera prestado. Ruben Amorim fue cauteloso al estar de acuerdo y, finalmente, su producto de la academia permaneció en Old Trafford.

Como parece ahora, parece que no hay solución para mejorar el centro del campo o mantener a Mainoo en el club fuera de su contrato actual. Según Defensa Central, esto ha llevado a los Rojos a elaborar un plan atrevido para resolver ambos problemas en la temporada media.

El medio de comunicación española indica que United está preparando el efectivo mencionado anteriormente, más el acuerdo de Mainoo para atraer a Federico Valverde a la Premier League. El jugador de 27 años llegó cuando era adolescente en Los Blancos de Penarol y ha realizado 328 actuaciones para ECHT hasta ahora.

La temporada pasada, Valverde realizó no menos de 59 actuaciones para el Real Madrid, incluidos 36 en La Liga solo. Bajo Carlo Ancelotti jugó principalmente como mediocampista central, pero también fue utilizado en la derecha cuando fue necesario.

Esta campaña con Xabi Alonso, Valverde ha sido hasta ahora siempre presente y creó una asistencia en la victoria sobre Mallorca. En lo que respecta a Mainoo, todavía tiene que comenzar este período para United en la Premier League.

Real Madrid -Midfender Federico Valverde.

Cuando se le preguntó recientemente sobre el joven de 20 años, Amorim respondió: «Como muchos niños, quiere jugar más. Creo mucho en Kobbie, pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya se ha hecho. Creo que puede hacerlo mucho mejor. Puede mejorar mucho.

‘Y a veces creo que es para algunos chicos [the level he’s playing at now] suficiente. No es suficiente para él.

«Tal vez no sea justo, pero creo que ayudo a Kobbie Mainoo y eso es todo. Tendrá oportunidades como los otros niños. Si siento durante la semana que él es el mejor jugador para jugar, jugará y ya lo he demostrado para cada jugador aquí. Creo mucho en él.

«Tengo lo mismo [opinion] Que tienes y ese es el mejor jugador, pero él puede ser mucho mejor.

«Así que estoy concentrado en eso». El actual contrato unido de Mainoo expirará en 2027.

