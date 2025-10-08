Man Utd tomará una decisión sobre el futuro de Rubén Amorim después de que los jefes del club mantuvieran conversaciones sobre jugadores

El futuro de Ruben Amorim en el Manchester United es un tema muy debatido, y altos cargos del club han hablado con jugadores destacados para evaluar el sentimiento sobre el técnico portugués.

El pobre historial de Rubén Amorim en el Man United significa que las conversaciones sobre su futuro nunca están lejos (Imagen: Getty Images)

Según los informes, altos cargos del Manchester United han mantenido conversaciones con varios jugadores para evaluar sus sentimientos hacia el técnico Rubén Amorim y el estado actual del club.

A pesar de conseguir una victoria muy necesaria contra el Sunderland en Old Trafford este fin de semana, Amorim aún no ha logrado victorias consecutivas en sus 50 partidos de la Premier League a cargo, lo que pone de relieve los desafíos que ha enfrentado durante su mandato.

El futuro del técnico portugués en Manchester sigue siendo un tema candente, especialmente teniendo en cuenta su compromiso inquebrantable con una filosofía que aún no ha mejorado su forma. ESPN informa que el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox han hablado con los miembros del equipo, incluido el capitán Bruno Fernandes y otros líderes dentro del equipo, y creen que todavía hay apoyo para Amorim.

Estas discusiones fueron informales y no estaban dirigidas específicamente a evaluar opiniones antes de tomar una decisión sobre Amorim, quien tiene contrato con el club hasta 2027 y está a punto de completar su primer año en el cargo.

Mason Mount ha declarado que el vestuario está «100% detrás del entrenador» a pesar de las dificultades iniciales. El defensa Matthijs de Ligt también apoyó públicamente a Amorim tras la derrota por 3-1 en Brentford hace menos de dos semanas.

Cualquier decisión de despedir a Amorim requeriría la participación de Sir Jim Ratcliffe y Joel Glazer. Omar Berrada y Jason Wilcox también serían consultados ya que estuvieron directamente involucrados en las recientes decisiones del club. Han estado evaluando activamente la atmósfera dentro de la organización.

Ambos ejecutivos trabajan en el centro de formación de Carrington, lo que les ha proporcionado un conocimiento más profundo. Esta proximidad también les ha permitido mantener un diálogo regular con Amorim y los jugadores, gracias a los espacios compartidos en el moderno complejo de entrenamiento.

Bruno Fernandes sigue fiel a su entrenador (Imagen: Getty)

El técnico del United se ha mantenido firme cuando se ha ejercido presión sobre su posición, y ha insistido en que su planteamiento táctico no está detrás de los problemas actuales.

Dijo: «Tienes miedo de perder tu trabajo cuando tienes que pagar las cuentas y yo no me siento así. Sólo quiero continuar con esto. Pero si no ganamos partidos, ese es el sufrimiento que tengo. No es el miedo a perder el trabajo. No me importa. Amorim también añadió: «Creo que pensamos en el sistema, pero creo que tenemos que mirar todas las partes del juego. Este equipo lleva años jugando en diferentes sistemas y hablabas de falta de identidad, de no tener idea, lo que sea.

