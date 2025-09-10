Man Utd Star llamada ‘Wet Blanket’ como brutal excavación hecha en el comandante Dan Ashworth firmando

Manchester United ha visto al mediocampista Manuel Ugarte cerrado por un Punit ESPN mientras lucha por entrar en la línea de partida de Ruben Amorim esta temporada para Bruno Fernandes y Casemiro

Manuel Ugarte no ha mostrado lo mejor en Manchester United (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Manchester United -Midfielder Manuel Uguarte ha recibido una ‘manta húmeda’.

El internacional de Uruguay ha sido cerrado por la ex estrella del Chelsea y Celtic Craig Burley, quien ha cuestionado las referencias del ex jugador de Saint-Germain para jugar en Old Trafford.

Ugarte llegó a United hace 12 meses en un acuerdo con un valor de un máximo de £ 50.5 millones, pero el campo aún tiene que ir al club después de haber estado en el club por más de una temporada.

Solo Leny Yoro costó más que Ugarte en el verano de Dan Ashworth al frente de las transferencias de United, donde el ex director deportivo dijo: “Firmar a Manuel fue uno de nuestros objetivos principales para este verano.

«Es uno de los mejores jugadores del centro del campo ganadores de la pelota del mundo y tiene un excelente récord a nivel internacional e internacional. Sus cualidades, experiencia y pasión serán una gran adición a nuestro fuerte grupo de centrocampistas».

El jugador de 24 años, que interpretó un gran éxito en Sporting CP con Ruben Amorim, tiene dificultades para demostrar un punto de partida en el Teatro de los Dreams hasta ahora.

Ugarte se encuentra a lo largo del orden jerárquico y solo se jugó durante 46 minutos en tres partidos de la Premier League en 2025/26, con una combinación de Casemiro y Bruno Fernandes en el medio del campo.

Y Burley no está impresionado por lo que ha visto. El ex internacional de Schotland dijo en ESPN: «Manuel Ugarte no es absolutamente nada. Es como una manta mojada. Ponlo con los niños e incluso los niños dirían:» ¿Quién es este tipo? » Grave.»

El experto de 53 años tampoco tenía miedo de dar su sincera opinión sobre la situación del portero de United. Burley no cree que Altay Bayindir pueda permanecer en la portería, incluso con la partida esperada de Andre Onana y piensa que Senne Lammens tiene un bautismo difícil en la Premier League.

«Realmente miró cuando estaba en Italia», dijo Burley sobre Onana. «Pensé que entraría y tendría un aura de Schmeichel sobre él. Recuerda que estaba a cargo de Harry Maguire y lo había probado.

«Cuando este joven viene de Bélgica y aplaude en todas partes, es un desastre, ¿no? Altay Bayindir, no pueden jugarlo. Podría estar bien con los disparos, pero es absolutamente inútil con bolas en la caja.

«El chico que ha llegado [Lammens] Debe poder comunicarse, un cuadrado trasero, ser bueno con la pelota a sus pies, hacerlo y debe tener autoridad y hacer una explicación cuando los equipos sacuden la pelota en la caja. Eso es lo que cada equipo hará ahora, lo apilarán en este arquero.

«Se va a hundir o nadar. A la mitad del camino a Martínez en Villa y creo que habría sido el escenario perfecto porque tiene arrogancia. Pero han tomado la otra ruta nuevamente y no tenemos idea de cómo el joven lidiará con el escenario».

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.