Man Utd se preparó para la batalla por la transferencia de Mateus Fernandes cuando el Liverpool hizo una ‘llamada’ para marcar

A Mateus Fernandes se le ha vinculado regularmente con un traslado al Manchester United o al Tottenham Hotspur este verano, pero, según los informes, el Liverpool se ha sumado a la carrera.

Mateus Fernandes es un objetivo de transferencia clave para el Manchester United. (Imagen: Richard Pelham/Getty Images)

Según los informes, el Liverpool ha mostrado interés en Mateus Fernandes este verano, y el mediocampista del West Ham se vincula regularmente con un traslado al Manchester United o al Tottenham Hotspur. El United ha estado fuertemente vinculado con el fichaje de Fernandes este verano mientras continúan con sus planes para fortalecer su equipo.

Según se informa, Fernandes está valorado en alrededor de £ 80 millones y ha sido mencionado como un objetivo para el United durante varias semanas mientras buscan fortalecer su mediocampo.

Tottenham y Arsenal también han sido vinculados con Fernandes, pero todavía se menciona al United como un destino potencial mientras buscan asegurar su próximo acuerdo en el verano.

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El United llegó a un acuerdo para fichar a Ederson procedente del Atalanta después de que los dos clubes cerraran una tarifa inicial de £ 35 millones, más £ 3,8 millones en complementos.

Fernandes no fue mencionado anteriormente como objetivo del Liverpool este verano, pero el experto en transferencias Fabrizio Romano ha arrojado algo de luz sobre la situación del internacional portugués.

Romano ha revelado que el Liverpool ha «llamado» al West Ham para preguntar sobre el jugador de 21 años y dar una idea de los planes de verano del club.

“Les diré algo que no ha sido tan público en los últimos días y semanas”, dijo Romano en el canal de YouTube Born ‘N Red.

“El Liverpool llamó hace dos semanas para entender la situación de Mateus Fernandes en el West Ham, para entender el precio y las condiciones, pero no regresaron con una oferta ni una discusión oficial.

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«Pero me llamaron hace dos semanas, te lo garantizo. Tottenham y Manchester United están trabajando en un acuerdo, por lo que hay muchos clubes involucrados».

«El jugador va a ser caro, más de 85 millones de euros. Significa que el Liverpool está trabajando en los centrocampistas».

Queda por ver qué tienen planeado United y Liverpool para el resto del verano y si Fernandes será un objetivo serio para cualquiera de los clubes.

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En cuanto a las incorporaciones en el mediocampo, el futuro de Curtis Jones se ha convertido en un tema de conversación en Anfield este verano.

El Inter de Milán ha expresado interés en el jugador de 25 años, pero los Rojos rechazaron una oferta de £21,7 millones del club de la Serie A el fin de semana pasado.

La oferta de los gigantes italianos fue significativamente más baja que el precio de venta del Liverpool y, según se informa, los Rojos esperaban una oferta cercana a los £ 35 millones este verano.