Man Utd más reciente: la advertencia de Ruben Amorim emitida después de que el impacto de Sir Jim Ratcliffe quedara claro

Las últimas noticias de Old Trafford mientras el Manchester United se prepara para regresar a la acción de la Premier League contra el Everton el lunes por la noche.

Rubén Amorim advirtió a sus jugadores sobre su desarrollo hasta convertirse en un club ganador (Imagen: OLI SCARFF/AFP vía Getty Images)

El Manchester United está ansioso por volver al trabajo y extender la racha invicta más larga de la carrera de Rubén Amorim en Old Trafford. Los Red Devils llevan cinco partidos de la Premier League sin perder, lo que supone una mejora significativa en el primer año del portugués en Inglaterra.

Las victorias contra Sunderland, Liverpool y Brighton hicieron que el United ascendiera del decimocuarto al sexto lugar, antes de terminar en séptimo lugar después de un empate 2-2 contra Nottingham Forest y Tottenham Hotspur.

Por primera vez en mucho tiempo, parece haber una verdadera sensación de optimismo en torno a Amorim y su equipo en el United. Una victoria contra el Everton el lunes no sólo extendería su racha invicta sino que también podría permitirles regresar a la Liga de Campeones por primera vez en más de un año, dependiendo de otros resultados.

A pocos días del tan esperado regreso del fútbol de la Premier League, examinamos los últimos titulares del Manchester United.

La advertencia de Rubén Amorim

Amorim ha notado una clara mejora en el rendimiento de su equipo, lo que obviamente conduce a mejores resultados. Sin embargo, el hombre de 40 años se mantiene firme en que el United aún se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo a largo plazo.

Los beneficios de su enfoque táctico, fuertemente examinado, parecen fortalecerse cada semana, aunque advirtió a su equipo que la formación por sí sola no será suficiente para asegurar victorias. En declaraciones a Stan Sport, dijo: “Estamos jugando mejor, pero estamos jugando mejor porque tenemos más confianza y eso comienza con buenos resultados contra el Liverpool, por ejemplo.

El técnico del Manchester United, Rubén Amorim, advirtió a su equipo (Imagen: (Foto de Carl Recine/Getty Images))

«Estamos mejorando, pero puedo compartir mi sentimiento: cuando terminamos el partido contra el Tottenham y regresé a Carrington, vi el partido y sentí frustración, que estamos lejos de la perfección».

Hizo hincapié ante su equipo en que el hambre, la confianza en sí mismos y el espíritu de lucha son las cualidades que deben arraigar en sí mismos para transformarse en un equipo ganador del campeonato. Continuó: “Estamos lejos del equipo que puede ganar todos los partidos.

«Así que creo que todavía tenemos mucho por hacer, pero también siento, y lo he estado diciendo durante meses, que la formación no es el problema. La formación es el comienzo de algo, luego está la dinámica, la confianza, la forma en que jugamos, lo competitivos que seamos».

«Si miras los partidos en los que hemos tenido problemas esta temporada, para mí no se trata de la formación, sino de la falta de intensidad. Tenemos que ser perfectos en esta competición para ganar muchos partidos».

La influencia de Sir Jim Ratcliffe

Sir Jim Ratcliffe, que anteriormente elogió el carácter de Amorim, ya admitió que los resultados determinan en última instancia su posición en el fútbol. Reconociendo cuánto tiempo tomaría restaurar la forma dominante del United, el copropietario reveló el mes pasado que juzgaría a Amorim después de tres años.

«Recuerdo los llamados a la renuncia de Alex Ferguson en sus primeros dos años», dijo el multimillonario en el podcast The Business del Times. “Estás mirando [Mikel] Arteta en el Arsenal. Los primeros años lo pasó mal.

Sir Jim Ratcliffe le dio a Rubén Amorim tres años para cambiar el rumbo en Old Trafford (Imagen: Getty)

«En última instancia, estamos orientados a los resultados, pero tenemos que ser pacientes y ver los resultados. Creo que hay muchas cosas buenas en el Manchester United. Tenemos que ser pacientes y tenemos un plan a largo plazo. No es un interruptor de luz. Rubén tiene que demostrar en tres años que es un gran entrenador».

Prometer cierta cantidad de tiempo a un gerente es una medida audaz, pero Amorim dice que es una decisión que ha dado enormes dividendos. Continuando con su conversación con Stan Sport, dijo que los comentarios de Ratcliffe tuvieron un impacto «enorme» en el equipo, como dijo: «Pero si recuerdas cuando Jim dio esa entrevista, hubo muchos acuerdos dentro del club».

«El ruido alrededor del club cambió por completo. Así que eso fue realmente importante para el equipo y si es realmente importante para el equipo, entonces es realmente importante para mí. Esas palabras tuvieron un gran impacto. No la forma en que hago las cosas, sino la forma en que la gente ve lo que hacemos, así que fue enorme para nosotros».

La comparación de Mbeumo con Salah

El movimiento de Bryan Mbeumo por £65 millones el verano pasado siguió a la mejor temporada de su carrera en la que anotó 20 goles en la liga para Brentford. Después de un comienzo lento esta temporada, el jugador de 26 años ha recuperado su forma. Ha marcado seis goles, cuatro de ellos en sus últimos cuatro partidos de liga.

Dada su posición como extremo izquierdo goleador, anteriormente se han hecho comparaciones entre él y Mohamed Salah del Liverpool, una comparación que Owen Hargreaves cree que es acertada debido a la capacidad de toma de decisiones del camerunés.

Bryan Mbeumo ha sido la estrella del United esta temporada (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

«Creo que su mayor atributo es que ofrece verdadera calidad», dijo la ex estrella del United sobre Mbeumo. «Me recuerda a Mohamed Salah dentro y alrededor del área de penalti. Cuando recibe el balón, tiene una idea clara de lo que quiere hacer exactamente. Ya sea que el remate sea en el poste o en el segundo palo, casi no muestra ninguna emoción».

«Es simplemente un negocio dentro y alrededor del área de penalti y eso me encanta. Puedes jugar con sus pies, él puede driblar. [Peter] Crouch mencionó su toque y lo inteligente que es, pero técnicamente no creo que reciba suficiente crédito. La gente habla de sus goles y con razón, pero es un futbolista excepcional».