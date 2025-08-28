Man Utd alcanzó el nuevo bajo como las razones de Liverpool para rechazar a Ruben Amorim, contar

El hechizo de Ruben Amorim en el Manchester United ha alcanzado un punto bajo, pero hubo un escenario en el que el jefe portugués podría haber estado a cargo de Liverpool en lugar de Arne Slot

Ruben Amorim ha pasado un comienzo desastroso de la temporada con el Manchester United (Imagen: Getty Images)

La gloria en el fútbol a menudo puede jugar una decisión crucial, y parece que el Liverpool fue la elección de Liverpool para nombrar a Arne Slot sobre Ruben Amorim en un momento tan decisivo.

La fortuna contrastante de los dos gerentes desde su llegada a la Premier League ya no podría ser sombría. Después del inesperado anuncio de que Jurgen Klopp dejaría Liverpool en enero de 2024, la especulación era sobre su sucesor.

No era ningún secreto que el principal latón del Liverpool quería ir al entrenador deportivo de CP Amorim para grabar la capa en Anfield. Sin embargo, eligieron la tragamonedas de Feyenoord -Baas, mientras que el Manchester United finalmente aseguró Amorim en noviembre de 2024 después del rechazo de Erik Ten Hag.

Hubo varios factores detrás de la preferencia del Liverpool por el holandés por encima de su rival portugués, con preocupación por los amorimentos en Imbity Speelstijl un problema importante para los funcionarios de Anfield.

ESPN informó que Amorim no solo se pasó por alto debido a su rigidez táctica, sino también por la cláusula de compra de casi £ 10 millones que Liverpool habría tenido que reunirse para llevar a Amorim a Merseyside.

El atletismo sugirió que los informes prematuros sobre el interés del Liverpool en Amorim también causaron irritación dentro del Anfield Club. Finalmente, la gerencia de Liverpool decidió contra Amorim, porque creían que su sistema 3-4-3 favorito no se ajustaría al equipo que Klopp dejó, que a menudo usaba un plano cuatro en una formación 4-3-3.

Arne Slot y Ruben Amorim han tenido fortunas mezcladas desde que llegó a Inglaterra (Imagen: Darren Staples/AFP a través de Getty Images)

El enfoque táctico de Amorim que puede convertirse en un 4-2-4 durante las transiciones, un 5-2-3 cuando está a la defensiva y un 3-2-5 cuando estaba en el centro de su filosofía de gestión, informa De Spiegel. El Liverpool, sin embargo, pensó que se estaban perdiendo al equipo para implementar una defensa de tres hombres, mientras que Slot ya estaba dedicado a una línea de fondo de cuatro hombres debido a su exitosa estrategia 4-2-4 en la eredivisie.

El reclutamiento de Amorim habría sido una compañía costosa para el Liverpool, que requirió un cambio completo de su formación establecida para cumplir con la visión de Amorim. El atletismo también informó que Liverpool tenía reservas sobre si el estilo de juego de 40 años resonaría con los creyentes de Anfield.

Slot, por otro lado, declaró que era el único candidato que ofreció el trabajo en Liverpool. Esto indica que fue en última instancia la opción preferida, a pesar de los rumores que conectaron a la ex estrella del Liverpool Xabi Alonso, quien finalmente dejó a Bayer Leverkusen para el Real Madrid este verano.

A pesar del miedo a Liverpool, United procedió a contratar a Amorim, plenamente consciente de la preferencia del entrenador por una defensa de tres hombres. Avancemos rápidamente a la temporada 2025/2026, Slot se convierte rápidamente en una figura legendaria en Anfield y Liverpool, los campeones gobernantes de la Premier League.

Arne Slot ganó la Premier League en su primera temporada como gerente de Liverpool (Imagen: Getty)

United, por otro lado, lucha con una crisis diferente después de que los Red Devils sin piedad de la Copa Carabao fueron eliminados en la segunda ronda por el equipo de la liga Grimsby Town el miércoles por la noche.

La reputación de Amorim, una vez que se eleva en la parte posterior de dos títulos de Primeira Liga con Sporting en 2022 y 2024, parece haber tocado el fondo del rock después de llevar a United a un decepcionante lugar decepcionante en la Premier League la temporada pasada y sufriendo la derrota en la Europa League Hotspur en mayo.

Con solo 16 victorias de 45 juegos en United, su porcentaje de ganancias es un exiguo 35.6%. Su tasa de éxito en Sporting, por otro lado, fue un impresionante 71%, mientras que diez hag, el hombre que reemplazó en United, tenía un porcentaje de ganancias del 56% en el momento de su partida.

No es como si Amorim no tuviera el apoyo financiero para formar United en su visión. Patrick Dorgu firmó por £ 29 millones en enero, mientras que este verano la llegada de Matheus Cunha vio en un acuerdo por valor de £ 62.5 millones.

Bryan Mbeumo fue recientemente roto por un buen £ 71 millones. El delantero esloveno Benjamin Sesko es la nueva adición, que trae a United de regreso con £ 74 millones, mientras que Diego Leon y Ayden Heaven fueron traídos a principios de año para un total combinado de aproximadamente £ 5 millones, y se cree que no están listos en esta ventana de transferencia actual.

Es sorprendente pensar que Amorim está al timón por menos de un año en Old Trafford. Su obstinada insistencia en una defensa de tres hombres y los problemas de mantenimiento, en los que están involucrados Andre Onana como Altay Bayindir, han contribuido a United que admitió objetivos durante su mandato 44.

Ruben Amorim ha traído a sus propios jugadores como Bryan Mbeumo y Matheus Cunha (Imagen: Getty)

Sus desacuerdos con jugadores de alto nivel, como Marcus Rashford, quien desde entonces se ha mudado en préstamo a Barcelona, ​​y Alejandro Garnacho ha levantado las cejas y ha puesto su posición bajo el microscopio.

La notable falta de progreso en el campo, con estrellas ex alternativas como Wayne Rooney, quien cuestiona los frecuentes ajustes del juego de Amorim, ha dejado al jefe portugués en una posición precaria en su mandato durante poco más de nueve meses.

Amorim todavía está esperando su primera victoria de la temporada, después de una pérdida de vivienda del Día de Apertura 1-0 para el Arsenal y un empate decepcionante 1-1 en Fulham. El próximo desafío de United es un juego en casa contra la Premier League -Ewcomers Burnley el sábado, antes del descanso internacional. Sigue un corto viaje a Manchester City.

Mientras tanto, Liverpool se está preparando para un título al comienzo de la temporada con el Arsenal en Anfield el domingo, con el equipo de Slot con dos victorias de dos juegos hasta ahora.

Después de su renovación a mitad de semana contra Grimsby, United ahora considerará el partido contra los Clarets como una ganancia obligada para poner su temporada en camino.