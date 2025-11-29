Man United ya recibió una advertencia de £ 25 millones antes de la ventana de transferencia de enero.

La ventana de transferencia de enero es la última oportunidad para que el Manchester United fortalezca su plantilla para esta temporada, pero deben actuar con cuidado.

Patrick Dorgu tiene potencial para convertirse en un buen jugador del Manchester United (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Los aficionados y los clubes suelen tener una actitud ligeramente diferente ante el mercado de fichajes de enero. Si eres seguidor, verás el periodo de enero como una gran oportunidad para resolver cualquier problema que haya surgido durante la primera mitad de la temporada. Los clubes sienten lo mismo, pero pueden desconfiar del mercado de mitad de temporada.

En enero a menudo los equipos desesperados por refuerzos gastan demasiado. «Continuaremos apoyando a Ole [Gunnar Solskjaer] con un enfoque de contratación planificado y a largo plazo, centrado en los períodos de verano», dijo Ed Woodward a los seguidores del Manchester United en 2020.

Y el United no se desvió de esa filosofía cuando Woodward se fue. El United necesitaba un goleador en enero de 2023 y contrató a Wout Weghorst. Rápidamente quedó claro que el holandés no era el talismán que necesitaban los Rojos. Además de Weghorst llegó Marcel Sabitzer, también como cedido. En enero de 2024 no se produjo ningún fichaje senior.

La llegada de Rubén Amorim el verano pasado significó que el United no podía darse el lujo de pasar por alto el mercado de enero. United tuvo que trabajar rápidamente para encontrar un jugador que Amorim necesitaba desesperadamente para su sistema, y ​​ese jugador era Patrick Dorgu.

Hablando después de la llegada de Dorgu, Jason Wilcox dijo: «Patrick es un talento muy emocionante. Sus fuertes atributos defensivos y ofensivos, su adaptabilidad y su ritmo de trabajo lo convertirán en una parte importante del equipo de Ruben Amorim. Patrick ha tenido un comienzo fantástico en su carrera, y con sólo 20 años de edad sabemos que continuará desarrollándose bajo la dirección de nuestro excelente equipo de entrenadores».

El United pagó inicialmente 25 millones de libras por el danés y la esperanza era que fuera la solución al problema del lateral izquierdo. En cambio, lo que descubrimos es que los Rojos todavía necesitan contratar un lateral y es posible que el problema deba abordarse 12 meses después, en la ventana de transferencias de enero.

Ya sea Dorgu o Diogo Dalot, el United parece incómodo en el flanco izquierdo. Dalot tiene dificultades para jugar por la izquierda y se adapta mucho mejor a la derecha.

Mientras tanto, Dorgu tiene mucho potencial para tener éxito en el United en el futuro, pero actualmente su producto final deja mucho que desear y aún no está listo para ser el lateral titular que Amorim necesita. Los peligros del mercado de fichajes de enero son claros.

Esto no quiere decir que Dorgu esté siendo descartado por completo, pero los Rojos entraron en la ventana de transferencia de enero buscando un acuerdo ‘plug and play’, pero las cosas no han ido así. De cara al invierno, el United podría optar por volver a adentrarse en el mercado e intentar fichar a un lateral izquierdo.

Pero las señales de advertencia ya están ahí. A menos que United pague el precio, muy pocos clubes estarán dispuestos a deshacerse de sus mejores talentos a mitad de temporada.

Entrar en enero y esperar fichar jugadores que puedan cambiar el equipo de inmediato es arriesgado. Esto no significa que enero deba cancelarse por completo, pero el United no puede seguir colocándose en una posición en la que tenga que fichar a jugadores habituales del primer equipo a mitad de temporada.