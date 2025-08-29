Man United ya no tiene tiempo para dar a sus fanáticos lo que quieren en la estrella de transferencia

Man United tiene el lunes por la noche hasta las 7 p.m. Para completar sus actividades de transferencia de verano.

Ruben Amorim será tan desesperado como los fanáticos para más sesiones de firma. (Imagen: Nigel French/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images).

Un porcentaje abrumador de los partidarios del Manchester United es de la opinión de que el club necesita desesperadamente adiciones adicionales antes de que la ventana de transferencia cerrara el lunes por la noche.

Con solo un puñado de días para el final hasta que la ventana llegue a su fin, United ha hecho cuatro nuevas sesiones de firma hasta ahora, por lo que Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin traen a Sesko.

Los Rojos, que hicieron un comienzo abrumador de la temporada, tuvieron que dar prioridad a atacar sesiones de firma y las adiciones de Cunha, Mbeumo y Sesko son configuraciones de declaraciones.

Sin embargo, la apertura de tres inauguración de la nueva campaña de United ha enfatizado los defectos en el equipo de Ruben Amorim, que debe abordarse antes de la fecha límite del lunes a las 7:00 p.m.

La actuación de Andre Onanan contra Grimsby Town en la Copa Carabao el miércoles por la noche, solo el argumento de United se fortaleció para atraer a un nuevo portero, mientras que su necesidad de un mediocampista está bien documentado durante todo el verano.

Con el inicio de la nueva campaña que marca un período difícil para los Rojos, Deporte para hombres Realizó una encuesta en línea que los partidarios solicitaron su opinión sobre el comienzo de la temporada, el futuro de Amorim y la situación actual en el campo de la transferencia.

De los 6,000 participantes, el 94 por ciento de los votantes dijo que creen que United todavía tiene una escasez de cuerpos frente a la ventana que se cierra. Aunque las sesiones de firma de ataque recibieron prioridad al comienzo de este verano, los Rojos aún quieren agregar al portero y los departamentos del centro del campo.

Royal Antwerp -Goalkeeper Senne Lammens es un objetivo en vivo para los Rojos y se puede agregar al equipo antes de la campana que suena, pero actualmente hay menos certeza sobre quién puede ser atraído para fortalecer las opciones del mediocampo de Amorim.

Además, se pidió a los seguidores que seleccionaran cuál creen que la posición prioritaria que United debe fortalecer antes de la fecha límite y el 50 por ciento de los votantes dijeron que la adición de un portero debería ser el enfoque más importante, mientras que el 44 por ciento dijo que la adición de un mediocampista debería tener prioridad.

Se espera que United supervise más gastos antes de que se cierre la ventana, donde se espera que Alejandro Garnacho y Antony se vayan, lo que significa que su partida esperada podría generar fondos que se investan.

Puede tener su propio control completando la encuesta a continuación:

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.