Man United y Ruben Amorim están a dos partidos de un escenario de pesadilla no deseado

Casemiro ha recibido tres tarjetas amarillas en la Premier League esta temporada y ya ha cumplido un partido de sanción tras ser expulsado ante el Chelsea

Casemiro aún está a dos tarjetas amarillas de un partido de sanción (Imagen: Getty Images)

El Manchester United se enfrenta a un posible escenario de pesadilla en el mediocampo, con Casemiro cerca de otra sanción de la Premier League.

El brasileño ha sido titular en seis de los primeros ocho partidos de liga del United esta temporada y se perdió la derrota por 3-1 ante el Brentford por sanción. Casemiro recibió una tarjeta roja por dos tarjetas amarillas en la victoria por 2-1 sobre el Chelsea en septiembre.

Rubén Amorim ha optado por colocar al jugador de 33 años en el centro del campo junto a Bruno Fernandes esta temporada, a pesar de preocupaciones y dudas previas sobre su capacidad para jugar al más alto nivel.

Pero a medida que los juegos se vuelven cada vez más rápidos para el United, estarán sudando por la posibilidad de perder al experimentado mediocampista por un juego. Las reglas de la Premier League significan que cinco tarjetas amarillas en los primeros diecinueve partidos de la temporada darán lugar a una suspensión de un partido.

A pesar de jugar sólo siete partidos, Casemiro ya ha recibido cinco entradas esta temporada, lo que cuenta como tres amonestaciones, ya que las otras dos resultaron en una exclusión. Recibió una tarjeta amarilla en la primera mitad del empate 1-1 contra el Fulham, antes de recibir dos tarjetas amarillas en la victoria sobre el Chelsea.

Al regresar de su suspensión inicial de un partido, el internacional brasileño recibió una tarjeta amarilla en partidos consecutivos contra Sunderland y Liverpool, lo que significa que se perderá otro partido si recibe dos advertencias más.

Casemiro del Manchester United abandona el campo después de una tarjeta roja contra el Chelsea (Imagen: Foto AP/Dave Thompson)

Así que si Casemiro recibe una tarjeta amarilla para el partido del sábado contra Brighton y el siguiente partido en Nottingham Forest, se perdería el gran viaje a Tottenham Hotspur. el 8 de noviembre.

Después de 19 partidos, el umbral se actualizará a 10 tarjetas amarillas, lo que significa que cualquier jugador que alcance este límite en la jornada 32 tendrá que cumplir una sanción de dos partidos. Hasta ahora, sólo Kiernan Dewsbury-Hall del Everton ha cumplido una suspensión de un partido por cinco tarjetas amarillas.

Si Casemiro recibe dos tarjetas amarillas más, Amorim se verá obligado a recurrir a una de sus dos opciones de espera en el centro del campo: Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo. Los portugueses afirmaron anteriormente que este último compite con Fernandes, lo que probablemente convierta a Ugarte en el favorito.

