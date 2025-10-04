¿Man United vs Sunderland en la televisión? Detalles de la transmisión en vivo y tiempo de inicio

Manchester United está organizando a Sunderland por primera vez en más de ocho años, mientras que el equipo de Ruben Amorim, Hope Hope, Huny vuelve a la normalidad contra el atuendo recién promocionado

Manchester United enfrentará a Sunderland el sábado en casi ocho años en casi ocho años (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Manchester United se enfrenta a una prueba difícil para acomodar su temporada mientras se llevan el sábado por la tarde contra Sunderland.

Los Red Devils están actualmente en el puesto 14 en la mesa de la Premier League después de lograr solo dos victorias en sus primeros seis juegos de la temporada. Con Ruben Amorim bajo una presión intensa, la colisión contra los gatos negros puede ser esencial cuando se trata de su futuro en Manchester.

Después de una derrota por 3-1 contra Brentford, Amorim es asombroso que sus jugadores tendrán lo necesario para volver a ganar. Pero se enfrentarán a una prueba estricta en el lado administrada por Regis Le Bris Side, que está en una racha invicta de cuatro juegos.

La fiesta recién promocionada ha ganado tres juegos, dos firmados y solo perdidos una vez esta temporada, admitió solo cuatro goles, con solo Arsenal y Crystal Palace con un récord defensivo superior.

Aunque el juego promete ser un emocionante, los fanáticos en el Reino Unido tendrán que perderse para atraparlo en vivo, porque no se transmite en la televisión. Los hombres Trae todo lo que necesita saber para la colisión, incluidos los horarios y cómo puede adaptarse a la promoción si está en el extranjero.

¿A qué hora comienza Man United vs Sunderland?

Manchester United está organizando Sunderland el sábado 4 de octubre, planeó comenzar el juego Black Cats para comenzar a las 3 p.m.

Será la primera vez que las dos partes están frente a la otra desde abril de 2017, cuando United reclamó una victoria por 3-0 sobre sus oponentes en el estadio de la luz. Esa temporada, el final de la carrera de 10 años, Van Sunderland, jugó en la Premier League cuando terminaron 20 y fueron relegados.

El lado de Ruben Amorim espera volver a ganar en casa a Sunderland el domingo (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

Cómo mirar a Man United vs Sunderland

La competencia en Old Trafford no será transmitida en vivo por Sky Sports of TNT Sports, porque cae bajo el apagón de las 3 p.m. que los mejores clubes deben encontrarse.

Mientras que los fanáticos en el Reino Unido se ven obligados a comenzar a las 3 p.m., la regla de apagón no se aplica a los fanáticos de todo el mundo. Por ejemplo, Peacock transmitirá el juego en vivo en los Estados Unidos.

Para los seguidores en el Reino Unido que desean atrapar parte de la promoción, tienen que esperar hasta después de tiempo completo, cuando pueden ver los aspectos más destacados del juego en Sky Sports. Los aspectos más destacados, que duran unos tres minutos, se publican en su aplicación deportiva y canal de redes sociales, así como en YouTube.

Si hay hambre de destacados extensos, el juego del día del sábado por la noche se transmitirá en BBC One. El programa también se puede ver en iPlayer a partir de las 8 p.m. en sábado.

Un resultado negativo contra los gatos negros puede significar graves consecuencias para el futuro de Old Trafford de Ruben Amorim (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Noticias del equipo antes de Man United vs Sunderland

Amorim será estimulado por el regreso de Casemiro y Amad Diallo, quienes perdieron la derrota por 3-1 de la semana pasada contra Brentford. El brasileño fue suspendido por la colisión después de que recogió una tarjeta roja contra el Chelsea, mientras que el marfil perdió el partido por razones familiares.

Diallo regresó al entrenamiento el miércoles y ahora es contrario a jugar contra su equipo anterior, que anotó 14 goles en 42 actuaciones para la temporada 2022/23. Lisandro Martínez sigue siendo el único ausente a largo plazo de United, mientras que el defensor continúa recuperándose de una lesión del ligamento cruzado.

Noussair Mazraoui, sin embargo, no estará disponible para la selección hasta después del descanso internacional después de haber sufrido una lesión en el muslo. Tyrell Malacia, que fue miembro del infame ‘Escuadrón de bombas’ de United este verano, ha sido reintegrado por Amorim en actividades del primer equipo.

Para Sunderland, Reinildo permanece fuera de funcionamiento mientras continúa cumpliendo una prohibición de tres juegos después de recoger una tarjeta roja directa contra Aston Villa el mes pasado.

