Man United vs Bournemouth AFCON último, discusiones sobre Bryan Mbeumo, fecha de lanzamiento fijada

Aún hay incertidumbre sobre si los jugadores del Manchester United Noussair Mazraoui, Amad y Bryan Mbeumo estarán presentes en el partido de la Premier League contra el Bournemouth.
Todo lo que necesitas saber sobre el Manchester United vs Bournemouth en medio de la incertidumbre sobre la selección de la AFCON
- El Manchester United se enfrenta a importantes problemas de selección para el partido del lunes por la noche contra el Bournemouth, y hasta diez jugadores podrían perderse el partido por diversos motivos. La lista de indisponibilidad incluye a varios jugadores clave afectados por las lesiones y el inminente inicio de la Copa Africana de Naciones (AFCON).
- Existe una incertidumbre particular en torno a tres jugadores (Noussair Mazraoui, Amad y Bryan Mbeumo) que participarán en el torneo AFCON la próxima semana. Su estatus sigue siendo secreto ya que su participación en el crucial partido de la Premier League está en duda.
- El principal conflicto lo provoca la fecha oficial FIFA de liberación de jugadores para la AFCON, fijada para el lunes 15 de diciembre, el mismo día del partido. Este momento crea un enigma para el United, ya que los jugadores deben ser liberados oficialmente antes del inicio de la noche.
- El United ha estado en conversaciones con las respectivas federaciones de fútbol de Marruecos, Costa de Marfil y Camerún. El objetivo del club en estas negociaciones es conseguir una prórroga que permita a los tres jugadores participar en el partido contra el Bournemouth antes de marcharse.
- El entrenador Ruben Amorim expresó públicamente su incertidumbre y frustración por la disponibilidad del trío durante su conferencia de prensa previa al partido. Admitió que el club esperó hasta el último momento posible para tomar una decisión sobre si los jugadores podrían actuar.
- En cuanto a las lesiones, se confirma que al United le faltan dos defensores clave para el partido en Old Trafford. Tanto Matthijs de Ligt como Harry Maguire están de baja debido a sus respectivas lesiones y no estarán disponibles.
- El delantero Benjamin Sesko es otra gran duda tras regresar a los entrenamientos del primer equipo, pero ahora sufre una intoxicación alimentaria. Amorim afirmó que el Club debería evaluar el estado del atacante tras dos entrenamientos más.
- El rival Bournemouth también tendrá que lidiar con varias ausencias para el partido en Old Trafford. Tendrán que conformarse sin Lewis Cook, por sanción, además de tres jugadores lesionados: Ryan Christie, Matai Akinmboni y Ben Doak.
- Lea la historia completa aquí: Diez jugadores podrían perderse el Man United vs Bournemouth después de la actualización de la salida de la AFCON