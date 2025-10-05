Man United Último: Ruben Amorim Reemplazo de sugerencia cayó cuando Paul Pogba Fecha de regreso establecida

Las últimas últimas noticias, opiniones y rumores sobre el Manchester United en su religión matutina a medida que comienza el descanso internacional

Manchester United se establece en un descanso de dos semanas después de su partido del sábado por la tarde contra Sunderland y ofrece suficiente tiempo para pensar durante la interrupción internacional. Su primer juego es importante, con United listo para Feing a la Premier League Champions Liverpool.

Varios miembros del equipo de United se unirán a sus equipos nacionales durante el descanso. Entre ellos está Bryan Mbeumo, cuyo equipo de Camero necesita dos victorias para retener su salto de la Copa Mundial sin recurrir a un play-off.

La visita de United a Anfield la temporada pasada fue una de sus versiones más fuertes entre Ruben Amorim. Después de una primera mitad sin rumbo, Lisandro Martínez los puso primero, solo para que el Liverpool respondiera con dos goles antes de que Amad anotara un empate tardío.

Gran parte de la charla fuera de la campaña de esta temporada está dirigida a Amorim, quien fue examinada, incluso antes de una caída en los resultados en la primera temporada. Se han presentado varios sucesores potenciales y uno de ellos ha comentado sobre su futuro.

Con una brecha tan larga hasta el próximo partido de la liga, hay mucho para que los partidarios del United piensen. Aquí, el Manchester Evening News Tenga las últimas actualizaciones de Old Trafford.

Iraola da una pista sobre el futuro

Andoni Iraola ha sugerido planificar su futuro (Imagen: Steve Bardens/Getty Images)

Andoni Iraola se ha convertido en uno de los contendientes discutidos para el asiento caliente en el Manchester United. Su equipo de Bournemouth fundó una victoria de regreso contra Fulham el viernes, que extendió su excelente carrera bajo un jefe que terminó un comienzo lento en la costa sur, en la que Iraola enfatizó el significado de la planificación para el futuro.

«Creo que a veces te sientes abrumado, pero también sabes cómo funciona», dijo el jefe a Sky Sports. «Creo que al final de tu carrera tienes que apreciarlo a largo plazo de una temporada a otra, lo harás a donde perteneces.

«No es solo una cosa de una temporada, debes estar allí para quedarte y obtener resultados con los equipos que tienes. Como he dicho antes, si no tienes buenos jugadores, será muy difícil.

«Los jugadores que están aquí son lo más importante de este juego, y estoy muy contento con los equipos que he entrenado antes y con el equipo que tengo esta temporada».

Se acerca a la fecha de regreso de Pogba

Paul Pogba podría volver al campo lo suficientemente pronto (Imagen: Emmanual Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

El jefe de Mónaco, Adi Hutter, sigue siendo optimista sobre la disponibilidad de Paul Pogba para la colisión de la Liga de Campeones de la Ligue 1 con Tottenham Hotspur.

El ex -Manchester United – Midfielder no se ha visto desde 2023, pero ahora puede regresar después de una suspensión por posponer positivo en un caso de dopaje – una penalización acortada después de su violación se consideró ‘no intencionalmente’, y está en camino a la plena aptitud.

«Está haciendo cada vez más con el equipo», dijo Hutter, traducido por GFFN. «Nuestro objetivo era que él podría estar en el equipo para Niza, pero es un poco temprano. Espero que pueda ser parte del equipo».

«Creo que puede estar listo para enfrentar a Angers, pero puede ser el juego después [against Tottenham]»El gerente agregó». Es en mi mente cómo puedo aumentar la carga, tal vez [by playing him] En una competencia, [with] 15/20 minutos contra Angers.

«Ya está en el vestuario, incluso si no usa la camisa. Ha estado en el vestuario en los primeros partidos para alentarnos, a dar instrucciones a los jugadores jóvenes, y les gusta tener a alguien en el vestuario que ha ganado todo».

