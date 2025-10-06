Manchester United derrotó a Sunderland por 2-0 el sábado, con Mason Mount y Benjamin Sesko anotando en la primera mitad, y Ruben Amorim ha recibido una razón adicional para el optimismo

Ruben Amorim fue un hombre aliviado después de la victoria del Manchester United sobre Sunderland

Ruben Amorim parece haber fortalecido su posición en el Manchester United después de la victoria por 2-0 del sábado sobre Sunderland.

El controvertido entrenador en jefe portugués ingresó a su 50º juego que estaba a cargo de United bajo una presión considerable después de una dura derrota por 3-1 en Brentford. Sin embargo, el equipo de Amorim se recuperó efectivamente contra los gatos negros recientemente promovidos, con la primera mitad de Mason Mount y Benjamin Sesko y proporcionó una victoria crucial para el descanso internacional.

El debutante -esekeeper Senne Lammens impresionó cuando Amorim hizo cinco cambios, con Mount, una de las nuevas inclusiones, dando a los anfitriones una ventaja temprana en ocho minutos. El guardián de Sunderland, Robin Roefs, produjo varias salvaciones fuertes, pero finalmente fue golpeado en el minuto 31 cuando el largo lanzamiento de Diogo encontró a Dalot Sesko, quien lo convirtió en un gol.

La victoria trasladó a United a la mitad superior de la competencia y los trajo a seis puntos de los líderes del Arsenal. Amorim ahora puede esperar estar a cargo cuando United regrese a la promoción de la Premier League en Liverpool el 19 de octubre.

Aquí hay un resumen de las actualizaciones de United sobre el camino al International Break …

Amorim hace una pregunta

Amorim enfatizó que aprecia las acciones más que las palabras después de la aprobación de la aprobación previa al partido de Mount. El mediocampista afirmó que el equipo estaba «100 por ciento detrás del gaffer» antes de que se enfrentaran a Sunderland, y su desempeño sugirió que este era un apoyo real para un gerente bajo presión.

Cuando estaba al tanto de los comentarios de Mount, los Baas unidos dijeron: «Vi [that] Hoy y sé que quieren hacer todo lo posible, y sé que no siempre quieren cambiar el entrenador. Pero, como dije esta semana, estar con el gerente es: «Me suicidaré para entrar en cada transición». Tenemos que mostrar con acciones.

«Y a veces, cuando miramos a nuestro equipo, sé con certeza que cuando vemos los juegos al final, saben que a veces podemos hacerlo mejor. Así que siento que durante la semana, pero tenemos que demostrar que en el campo, no solo en casa, sino también desaparecemos».

Mason Mount anotó el gol de apertura de United, después de apoyar a Ruben Amorim para el patada (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Neville envía una llamada de atención

La victoria contra Sunderland puede haber iluminado cierta tensión, pero Gary Neville afirma que Amorim «no está fuera del gancho». El ex defensor del United argumentó que celebrar la extraña victoria es inadecuada que las expectativas de Amorim, quien no ha logrado golpear después de casi 12 meses en las victorias consecutivas de la liga.

En su podcast Sky Sports, Neville dijo: «Hay demasiadas derrotas, el récord es demasiado pobre, por lo que no creo que alguien celebre demasiado esta noche en el Manchester United, pero creo que se sentirán aliviados de que haya una victoria que permita un poco de paz durante el descanso internacional.

«Manchester United gana el juego extraño, pero eso no es suficiente. No creo que alguien sea asesinado por el hecho de que el Manchester United Sunderland vencería a casa. El hecho de que incluso tenía dudas antes del juego es probablemente el problema en sí».

Gary Neville no cree que United debería ser para sí mismo (Imagen: Getty Images)

Sesko envía mensaje

Sesko canalizó su Roy Keane interno cuando el cuarto gol en Old Trafford. Después de abrir su informe para el club en la derrota en Brentford, el esloveno se alegró de anotar en un partido victorioso contra Sunderland, después del impresionante primer partido de Mount.

En una declaración que resonaría con el ícono del club sin sentido, Sesko le dijo a Mutv: «Es mi trabajo tratar de marcar tantos goles como sea posible, tratar de ganar el juego, tratar de ayudar al equipo en cada situación y espero tener más momentos como este».

Sesko piensa en el momento de su sueño contra Sunderland, dijo: «Es un placer jugar para un club como este, incluso todos los días, y espero volver [after the international break].

«Se siente genial [to score]. Se siente aún mejor porque ayudé al equipo a ganar el juego, porque en última instancia es importante ganar el juego. Intento ayudar al equipo tanto como sea posible. «

