Man United tuvo lugar para una reunión explosiva de Alejandro Garnacho después de una transferencia de Chelsea ‘especial’ de £ 40 millones

Las últimas noticias más recientes de Manchester United, mientras que Alejandro Garnacho se extiende para combatir a Ruben Amorim

Alejandro Garnacho durante una sesión de entrenamiento del Chelsea en Cobham (Imagen: Foto de Darren Walsh/Chelsea FC a través de Getty Images)

Alejandro Garnacho se enfrenta a sus ex compañeros de equipo cuando el Manchester United Horns se bloquea con Chelsea después del descanso internacional. En poco más de dos semanas, los Rojos organizarán el lado de Enzo Maresca en Old Trafford en lo que se espera que sea una reunión explosiva.

El extremo de 21 años, que llegó a los Blues de solo £ 40 millones al final de la ventana de transferencia de verano, espera tener un impacto y mostrar a Ruben Amorim lo que se está perdiendo. Garnacho era un valor fijo en el lado del jefe de United hasta que repentinamente cayó en el banquillo para la final de la Europa League.

La Argentina -International había comenzado en cada uno de los nocauts anteriores, por lo que la decisión levantó las cejas. Luego, unos días después, Amorim lo dejó lejos del equipo del Día de la Competencia el último día de la temporada de la Premier League.

Más tarde, Garnacho fue informado de que podía salir de Old Trafford. Se quedó en casa para la gira de los Rojos para la temporada a través de los Estados Unidos y se entrenó por separado del primer equipo, que despertó el interés del Chelsea.

The West Londers logró reducir el precio del argentino y asegurar su firma por solo £ 40 millones. Garnacho, quien firmó un contrato de siete años con Stamford Bridge, querrá dejar su huella a su regreso a Old Trafford en unas pocas semanas.

Aunque el nuevo jugador de ala del Chelsea probablemente recibe una recepción hostil, tiene la experiencia y la mentalidad para realizar bajo presión. Garnacho habló con los medios de comunicación del club después de su traslado al Blues, dijo: «Tengo una mentalidad ganadora. Tengo pasión y una gran personalidad.

«Es un ajuste natural en un club como Chelsea, que acaba de ganar la Copa Mundial del Club. Chelsea está ahora en la cima, y ​​es importante luchar por el club como los fanáticos que ganan. ¡He visto la Copa Mundial del Club y convertirme en miembro de los campeones mundiales es especial, ¡significa que somos el mejor equipo del mundo!

«No es común haber jugado muchos juegos a esta edad, pero me ayudó mucho. Tengo solo 21 años y tengo mucha experiencia en estos diferentes tipos de juegos, estadios y momentos».

Cuando jugaba con Enzo Fernández, Garnacho sonrió y dijo: «Hablé con Enzo en el verano porque a menudo preguntaba:» ¿Cuándo vienes, cuándo vienes? «

«Seguí diciendo que tenía que ser paciente, y que jugaríamos juntos. Me envió un mensaje de texto cuando participé para felicitar, y no puedo esperar a verlo y jugar juntos. También tenía que ser paciente, pero ahora no puedo esperar para comenzar».

Enzo Maresca ha explicado lo que espera traer a Garnacho a Chelsea. El jefe de los Blues dijo: «Si estamos buscando un extremo, estamos buscando a alguien que sea un buen uno y que pueda atacar y crear algo.

«Jamie Gittens es ese perfil, y veremos con Garnacho. Es un buen extremo en uno verso y puede hacer las cosas. Esta es la forma en que veo las cosas».

Chelsea está invicto en cada una de sus últimas tres reuniones con United, gana dos y firma la otra. El lado de Maresca solo descansará durante dos días antes de que se enfrenten a los Rojos el 20 de septiembre.