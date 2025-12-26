Man United toma una decisión oficial sobre la transferencia del mediocampo después de las lesiones

Al Manchester United le faltan varios jugadores clave debido a lesiones y a la Copa Africana de Naciones, por lo que ha tomado una decisión importante de cara al mercado de fichajes de enero.

Rubén Amorim ya ha tomado su primera decisión importante antes del mercado de fichajes de enero.

El Manchester United ha tomado la decisión de retirar a Toby Collyer de su cesión en el club de campeonato West Bromwich Albion tras una lesión. El jugador de 21 años ha disputado 12 partidos con los Baggies, anotando una asistencia en sólo 253 minutos de fútbol, ​​y ha tenido problemas en la segunda división.

El atletismo han confirmado que ha regresado a Carrington para recibir tratamiento por una lesión en la pantorrilla que recientemente lo mantuvo fuera del equipo de West Brom. Es otro revés para el United, que acaba de perder al centrocampista Bruno Fernandes por un tiempo después de sufrir una lesión en el tendón de la corva en la derrota ante el Aston Villa.

El astro portugués podría estar de baja alrededor de un mes ya que Rubén Amorim no quiere poner un calendario a su recuperación. Durante su rueda de prensa previa al partido dijo: «No para este partido. Se están recuperando.

«No creo que tome mucho tiempo. Kobbie regresará más rápido que Bruno. No quiero decir [how long for Bruno]. Por supuesto que tengo una idea, pero veamos».

El equipo de Amorim actualmente carece de profundidad, debido a las lesiones, suspensiones y jugadores ausentes en compromisos internacionales en la Copa Africana de Naciones.

Amad, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui representarán a sus respectivos países en Marruecos, mientras que Casemiro está sancionado tras recibir cinco tarjetas amarillas.

Kobbie Mainoo estuvo en la parrilla de salida del United después de la derrota en Villa Park, pero una lesión lo mantuvo fuera de acción, mientras que Harry Maguire y Matthijs de Ligt continuaron con su rehabilitación de lesiones.

El futuro de Mainoo. Old Trafford Después de caer en el orden jerárquico, se le vinculó con una salida del club en enero.

El informe afirma que Collyer podría permanecer en el club una vez que se recupere de su lesión para poder competir en el mediocampo cuando Mainoo se vaya en enero.

Agrega que United no enviará a Collyer de regreso a los Hawthorns si está en forma, aunque varios otros clubes del campeonato están interesados ​​en un movimiento si Amorim da luz verde.

Se espera que el centrocampista esté de baja unas ocho semanas mientras se recupera del último revés.

Collyer debutó con el ex técnico del United, Erik ten Hag, antes de que Amorim le diera la oportunidad de impresionar en la Copa FA y luego en la Europa League.

La ex estrella de Brighton ha disputado 13 partidos con los Rojos hasta ahora y se dice que Amorim está dispuesto a ofrecerle la oportunidad de abrirse camino en la contienda.

El United volverá a la acción esta noche cuando se enfrente al Newcastle United en Old Trafford, con la esperanza de cerrar la brecha en los lugares de la Liga de Campeones.